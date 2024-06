Al via la call for artists per la canzone ufficiale delle Universiadi: Eugenio in Via di Gioia nella Giuria

Territorio, educazione, giovani, sport . Sono questi i temi su cui puntare per realizzare il brano inedito da presentare alla “call for artists” appena lanciata dalla community di Openstage per creare il jingle ufficiale della XXXII edizione dei FISU World University Games Winter.

Il vincitore riceverà un premio in denaro e la produzione del brano che verrà utilizzato in apertura di tutti gli eventi (sportivi e non) nelle varie sedi di gare e in accompagnamento del tour della Fiaccola (che verrà comunicato a settembre).