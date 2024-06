Lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza: multa da oltre 10mila euro per un ristorante e barbiere di Barriera

Sanzioni anche per un minimarket di via Bra ed una macelleria etnica in corso Giulio Cesare

Controlli delle forze dell'ordine ad Aurora e Vanchiglia. L’attività si è concentrata in diverse aree: Via Masserano/via Biella, via Bra, Corso Principe Oddone, corso Giulio Cesare, via Pinerolo, via Cecchi, via Cigna.

Oltre 23mila euro di multe

Durante gli accertamenti sono stati controllati 60 persone: una persona è stata arrestata e sette denunciate. Ispezionati anche 5 locali: complessivamente sono state elevate oltre 23.500 euro di multe.

Durante il controllo di un locale in via Pinerolo Iron, il cane dell’unità cinofila, ha segnalato un cittadino straniero di 34 anni. L’uomo è stato trovato in possesso di 12 involucri contenenti marijuana, per un peso di 44 grammi.

Nel suo alloggio sono stati inoltre rinvenuti altri 70 grammi del medesimo stupefacente, materiale vario utile al confezionamento e 2.900€ in contanti. Il 34enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Lavoratori in nero in un ristorante cinese e un barber shop

A un ristorante cinese di via Cigna e ad un Barber shop di corso Giulio Cesare sono state fatte multe per un valore di 5500 € ciascuno, per gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Sono stati inoltre sorpresi due lavoratori irregolari: per entrambi i datori è scattata una multa di altri 5mila euro.

Multati anche un minimarket di via Bra ed una macelleria etnica in corso Giulio Cesare.