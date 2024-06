Diletta Huyskes in conversazione con Alessandro Vespignani alle Ogr Talks

Il prossimo appuntamento di OGR Talks, in programma il 14 giugno nel Duomo delle OGR Torino, vedrà protagonisti Diletta Huyskes in conversazione con Alessandro Vespignani in occasione della presentazione del primo libro di Huyskes, Tecnologia della rivoluzione: Progresso e battaglie sociali dal microonde all'intelligenza artificiale.



L’evento, in collaborazione con Il Saggiatore, porrà al centro del dialogo una domanda: come possiamo costruire, interpretare e indirizzare le nuove tecnologie per fare in modo che l’ennesima rivoluzione tecnologica non porti a una ennesima involuzione ed esclusione sociale?



Un'occasione per esplorare le dinamiche sociali e tecnologiche del nostro tempo e un invito a riflettere, attraverso la storia della tecnologia, sulle esperienze dei gruppi sociali sistematicamente esclusi e oppressi.

Il libro offre infatti una genealogia delle tecnologie, evidenziando come queste, dalle più antiche alle più moderne, siano frutto di scelte e compromessi spesso segnati da discriminazione ed emarginazione.



L'appuntamento sarà un'opportunità per ripercorrere le decisioni contingenti che hanno plasmato molte delle tecnologie digitali odierne, in particolare quelle utilizzate per automatizzare i processi decisionali.