Pigiami, cuscini, regali, burattini e biciclette: ecco l’estate alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Ripartono gli spettacoli della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, appuntamenti teatrali nei fine settimana estivi pensati principalmente per le famiglie con bambini e ragazzi. Il cartellone prende il via domenica 9 giugno, alle 11, con LA BATTAGLIA DEI CUSCINI di Compagnia Il Melarancio, uno spettacolo di piazza esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento che nasce dal ricordo degli scontri all'ultima piuma cha da bambini si facevano sul letto prima di andare a dormire. Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una reazione a catena, esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono contro tutti.

Dopo il grande successo delle scorse stagioni estive, a partire da domenica 16 giugno alle ore 11 fino a domenica 22 settembre, si susseguiranno le diverse puntate de L’ALBERO DEI REGALI - LE STORIE CORAGGIOSE, lo spettacolo di animazione e gioco di Fondazione TRG, di e con Alice De Bacco e Claudio Dughera, in cui i bambini e le bambine diventano i protagonisti delle storie raccontate. Quest’anno sul palco si avvicenderanno le storie di figure straordinarie che hanno avuto il coraggio di lottare e impegnarsi, infrangendo qualche regola, per difendere la loro libertà e quella degli altri. Persone che hanno scelto di cambiare il loro destino e di aprire nuove strade per le generazioni future. Donne che hanno avuto il coraggio di spingersi un po’ più in là e di cambiare la storia con piccoli o grandi gesti. Dopo lo spettacolo sarà offerta una gustosa merenda per tutti preparata anche con i prodotti della Centrale del Latte di Torino.

Lunedì 24 giugno alle ore 16.30, nella ricorrenza di San Giovanni Battista patrono della Città di Torino, verrà presentato PEDALA! di Luna e Gnac, spettacolo teatrale in cui, attraverso la storia d’amore tra Gino Bartali e sua moglie Adriana, viene raccontata da Federica Molteni l’Italia del dopoguerra: il voto alle donne, la repubblica e le sue contraddizioni legate a un regime che non vuole finire, l’inizio del boom economico. Per questo appuntamento l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria.

Dopo la pausa di agosto, sabato 7 e domenica 8 settembre alle ore 16.30 torneranno 2 repliche di PIGIAMI della Fondazione TRG, un ever green che invita a non perdere mai la voglia di giocare e sognare. Lo spettacolo cult di Nino D’Introna, Graziano Melano e Giacomo Ravicchio, con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, dopo più di 40 anni e oltre 2000 rappresentazioni in giro per il mondo, riesce ancora a incantare e divertire il pubblico dimostrando di possedere un linguaggio sempre attuale, di una rara freschezza e longevità, che ne fa un vero e proprio classico del teatro per le nuove generazioni.

Infine sabato 14 e domenica 15 settembre alle ore 16.30 la Fondazione Marionette Grilli presenterà GIANDUJA E LA CORONA DEL RE, farsa burattinesca di e con Marco Grilli, monologo a più voci, giocato sul tono, il timbro e il ritmo imposto agli attori di legno. È la “solita” sfida tra il bene e il male che vede il personaggio Gianduja ancora una volta impegnato a ribadire l’importanza del bene e dell’onestà. Uno spettacolo che coinvolge attivamente il corpo per le reazioni impulsive che i burattini sanno “provocare” e per la mente che apprende divertendosi; tutti coinvolti, tutti attenti, tutti divertiti.



INFORMAZIONI

Fondazione TRG c/o CASA del TEATRO RAGAZZI e GIOVANI

c.so Galileo Ferraris, 266 – 10134 Torino

tel. 011/19740280 - 389/2064590, casateatroragazzi.it, biglietteria@casateatroragazzi.it