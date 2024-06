Come risparmiare quando si compra e si arreda casa

L’acquisto della prima casa è una scelta che cambia la vita in generale, ancora di più in questo periodo. L’aumento dei tassi dei mutui, infatti, sta portando sempre più persone a optare per l’affitto come decisione temporanea o definitiva.

In una congiuntura di difficoltà economiche, informarsi su come risparmiare quando si decide di comprare e arredare la prima casa fa la differenza.

Scopriamo qualche consiglio utile in merito!

Comparatori e broker di mutui

Il primo passo da fare quando si decide di acquistare casa è scegliere il mutuo. Esistono due alternative da considerare per risparmiare. La prima è il ricorso ai comparatori online, portali che, a fronte dell’inserimento di dati come lo stipendio e la durata del piano, restituiscono l’ammontare della rata.

Ci si può rivolgere anche a professionisti come i broker immobiliari, il cui compito è fornire al cliente la miglior soluzione possibile per quanto riguarda il mutuo.

Questa opzione, a differenza dell’utilizzo dei comparatori, che sono completamente gratuiti, implica un aggravio sui costi del mutuo, che viene però compensato dal risparmio che si può apprezzare nel momento in cui, scegliendo un broker esperto, si può apprezzare un risparmio sui tassi del mutuo.

L’importanza della consulenza del geometra

La consulenza di un geometra è fondamentale nel momento in cui si acquista casa. Facendo esaminare le mappe catastali da un professionista qualificato, è possibile scongiurare il rischio di trovarsi a spendere, anche dopo diversi anni, somme ingenti per risolvere problematiche legata a irregolarità.

Attenzione alle tasse

Una parentesi importante da considerare quando si parla di risparmio nell’acquisto e nell’organizzazione della prima casa riguarda le tasse. Come ben si sa, l’acquisto della prima abitazione è soggetto a diverse agevolazioni. Per poterne godere, però, è opportuno soddisfare specifici criteri.

Se si è titolari di altri diritti su immobili sul territorio italiano - vale anche la nuda proprietà - e se questi sono stati acquistati con le agevolazioni prima casa, anche dal proprio coniuge, è necessario vendere l’immobile già posseduto entro un anno dall’acquisto del nuovo.

Il rischio, non facendolo, è di perdere le agevolazioni per l’acquisto della prima casa d’abitazione e di pagare sanzioni fino al 30%, oltre agli interessi.

Come risparmiare quando si arreda la prima casa

Passiamo ora al capitolo dedicato all’arredamento. Quando si arreda la prima casa, è possibile renderla meravigliosa tenendo sotto controllo le spese grazie a questi consigli:

l Se si acquista una casa già abitata, si può dare il via a una trattativa con l’ex proprietario per comprare parte degli arredi presenti nell’immobile. Sul momento, la spesa potrà sembrare ingente. Se si guarda al lungo termine, però, si può apprezzare un risparmio, in quanto non si devono affrontare le spese per l’installazione e neppure quelle frutto di eventuali imprevisti.

l Se si acquista in store fisici, optare per i mobili esposti in vetrina è possibile ridurre notevolmente la spesa.

l Chi sceglie, opzione sempre più popolare, di comprare online gli accessori e gli elementi d’arredo per la propria casa, può prendere in considerazione le versioni outlet dei principali e-commerce (designbestoutlet.com è uno dei più famosi e visitati).

l Se possibile, è il caso di scegliere sia e-commerce, sia store fisici multi brand, così da avere una gamma di scelta più ampia e, di riflesso, maggiori probabilità di risparmio.

Si potrebbe andare avanti ancora molto con i consigli per risparmiare in fase di arredamento della prima casa. Un altro suggerimento semplice ma importante prevede il fatto di evitare di focalizzarsi troppo sui trend del momento, cosa normale in momenti di entusiasmo come quelli in cui ci si dedica all’estetica degli interni della prima casa.

Il rischio, adottando questo approccio, è di stufarsi dell’arredamento dopo poco tempo e di spendere ancora soldi per cambiarlo.