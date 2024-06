Mirafiori, ecco l'effetto degli incentivi di Stato: "Il mese di giugno sarà completamente lavorativo"

Effetto incentivi, su Mirafiori. Dopo la fermata durata per tutto il mese di maggio, con giugno le cose dovrebbero ripartire. E anche a una certa velocità. Questo è quanto sarebbe emerso dalle comunicazioni che sono state ricevute nei giorni scorsi dai rappresentanti sindacali.



"La produzione della Carrozzeria di Mirafiori del mese di giugno dovrebbe essere interamente lavorativo, anche a detta dell'azienda, per via degli incentivi governativi", spiegano le rsa e rls Fiom Cgil dello stabilimento.

Però lastratura e verniciatura fanno 4 su 5

L'effetto insomma che lo stesso ceo di Stellantis, Carlos Tavares, auspicava nelle scorse settimane sembra esseci stato. "C'è però a nostro avviso una contraddizione - dicono i sindacalisti -: un abbassamento produttivo nei numeri e nei giorni. Difatti, da questa settimana la Lastratura e la Verniciatura lavoreranno solo 4 giorni a settimana, causando così alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulteriore problema di organizzazione tra tempo di vita e tempo di lavoro, ma anche per chi è costretto a muoversi con i mezzi pubblici perdendo soldi su abbonamenti".

"Riportare a 5 le giornate lavorative"

E propongono: "Riteniamo che si possa agire concretamente per riportare a 5 giornate lavorative settimanali, dal lunedì al venerdì, per non avere un'ulteriore perdita di salario delle lavoratrici e dei lavoratori. Sulle postazioni e le relative saturazioni come sempre abbiamo fatto, intervenendo molte volte con successo,