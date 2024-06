Nova Coop eroga 6 milioni di euro ai dipendenti come bonus per i risultati raggiunti

Il positivo risultato di bilancio conseguito da Nova Coop nella gestione 2023, con il raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati relativi a produttività e redditività, ha permesso di corrispondere anche quest’anno il salario collettivo variabile, oltre al sistema premiante individuale.

I bonus, per un valore complessivo superiore ai 6 milioni di euro, sono stati erogati a tutti gli oltre 4.600 dipendenti con la retribuzione di maggio, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Per la parte di salario variabile collettivo, un dipendente di IV livello full time ha potuto beneficiare di un bonus del valore medio di 735 euro, superiore di 89 euro a quello riconosciuto nello scorso esercizio.

Nova Coop ha chiuso la gestione del 2023 rendicontando un utile netto di 28,39 milioni di euro.

«Gli anni che stiamo affrontando – commenta il Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive – sono stati caratterizzati sempre di più da una grande variabilità e da questo punto di vista il 2023 non ha fatto eccezione. Il risultato economico che abbiamo consuntivato è frutto della nostra capacità di reagire e adattarci continuamente all’imprevedibilità degli scenari nei quali ci troviamo a operare e grande merito di questo va riconosciuto all’impegno costante delle nostre persone, con le quali condividiamo una volta di più ogni successo, confermando la caratteristica che ci contraddistingue di voler produrre ricchezza per poter distribuire ricchezza».

«Siamo estremamente soddisfatti di poter ancora una volta condividere il valore creato con le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori – aggiunge Maura Sammartino, Direttore Risorse Umane di Nova Coop –. Come Cooperativa, con questa erogazione, solo nell’ultimo biennio abbiamo potuto corrispondere alle nostre persone premi di risultato per un valore complessivo superiore a 8 milioni di euro, in riconoscimento del grande impegno e professionalità dimostrati da tutti sul campo».