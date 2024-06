“Parlano i Muri”: a giugno al Magazzino sul Po incontri in collaborazione con Torino Pride

Si è aperto mercoledì 5 giugno il nuovo ciclo di incontri della rassegna “Parlano i Muri” del Magazzino sul Po, pensata per restituire ai Murazzi nuove parole, narrazioni e immaginari che ne superino il mito per renderli vivi, attuabili e fruibili da tutti. Presentazioni, dibattiti, riflessioni e incontri dedicati ogni mese a tematiche eterogenee tra loro, a cura di Anna Maria Bava coadiuvata mensilmente da un personaggio diverso. Un “Mese fuori dalla norma” è il titolo del calendario di giugno, ideato insieme a Marta Vicari, referente della programmazione culturale del Centro Studi Piero Gobetti di Torino e con la collaborazione di Torino Pride. La domanda di partenza, intorno a cui il ciclo di talk intende proporre delle riflessioni, interroga un sistema che giudica, esclude e stigmatizza in base ad aspetto fisico, abiti, orientamento sessuale, relazioni, abilità, valutando arbitrariamente questi elementi in base a una distinzione tra ciò che è normale e l’anormale.

Dopo il primo incontro di mercoledì 5 giugno (“Femminismi disegnati” - presentazione della rivista Smack! del Collettivo Moleste, con Francesca Torre e Manfredi Toraldo), il programma prosegue venerdì 7 giugno con l’appuntamento off “Coordinate Invərse - Ripensare la società attraverso un'inversione di rotta”; mercoledì 12 giugno con "Dal Vivo: Pubblico dibattito sull'accessibilità agli eventi culturali", insieme a Oltranza Festival; giovedì 13 giugno con “Anti Manuale della Bellezza - Questo libro è brutto e se ne frega!”, alla presenza dell'autrice Dalila Bagnuli e con Benedetta Pisani; sabato 14 giugno con "Linguaggi futuri: intercultura, antirazzismo e intersezionalità a scuola", un talk con Afaf Ezzamouri in collaborazione con CreativAfrica; mercoledì 19 giugno, con “Bruci La Città - Transfemminismo, spazio urbano e resistenze queer con transfemminismo, spazio urbano e resistenze queer” con Federica Castelli e Anna Liliana Arrotta; venerdì 21 giugno con “Che palle 'sti Stereotipi - 25 modi di dire che mi hanno incasinato la vita”, con Marta Pettolino Valfré; giovedì 27 giugno ultimo appuntamento del mese, per la serie “off”: “Le Parole della Destra: Radical Chic”.