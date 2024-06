Nichelino fa i conti con l'ennesimo episodio di auto 'spolpata'

La scorsa settimana ad essere colpita era stata soprattutto Moncalieri, ma il fenomeno dei furti di gomme o di pezzi di auto continua purtroppo a registrare nuove episodi nella cintura sud di Torino.

Nel mirino una 500 rossa

L'ultimo caso è avvenuto nelle vicinanze del municipio di Nichelino, nel parcheggio dietro al centro residenziale Prestige, zona centralissima della città. Ad essere presa di mira è stata una Fiat 500 rossa, cui sono state portate via le gomme.

Il proprietario l'ha ritrovata in questo stato, come dimostra l'immagine correlata al pezzo, con un grosso masso che lasciava ancora sollevata la vettura, dopo che le erano stati portati via gli penumatici.

C'è una banda in azione?

Il problema, insomma, non riguarda solo zone periferiche ma anche vie o zone più trafficate, il che lascia pensare che ci possa essere una banda (o forse anche più di una) dedita ad alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio, visto il gran numero degli episodi.

Ma soprattutto rilanciando il tema sicurezza, con molte persone che ormai hanno paura, se devono parcheggiare la loro auto in strada, non disponendo di un box.