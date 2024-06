Da Sanremo a Cherasco, ultime ore di campagna elettorale per Paolo Damilano

Per Paolo Damilano, candidato di Forza Italia per le Europee dell'8 e 9 giugno, queste sono le ultime frenetiche ore di campagna elettorale, che lo hanno visto protagonista tra Piemonte e Liguria, per dare ascolto ai problemi dei cittadini e delle imprese, con l'intento di portare la loro voce a Bruxelles, una volta eletto.

In questi ultimi giorni l'imprenditore è stato protagonista anche all’interporto Sito di un importante incontro con la FAI, Federazione Autotrasportatori Italiani, per parlare del Manifesto FAI/Conftrasporto sulle problematiche della categoria realizzato in occasioni delle Europee, che Forza Italia ha sottoscritto. Damilano è stato anche a Cavour, un territorio per lui di casa, "un luogo che mi ha visto crescere come uomo e come imprenditore", ha dichiarato, ringraziando il sindaco Sergio Paschetta per l'accoglienza, assieme ai "volontari della Croce Verde per il loro senso di comunità, al centro anziani per i loro saggi consigli e per il loro affetto".

Damilano ha ricordato anche il sostegno ricevuto dal Presidente Alberto Cirio, in corsa per essere confermato alla guida della Regione Piemonte, sottolineando anche il bel confronto che lo ha visto protagonista in bassa Valsusa e Valsangone con amministratori, imprenditori, commercianti e operatori del settore sanitario.