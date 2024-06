L'appello al voto di Alessandro Errigo, candidato a sindaco della Città di Rivoli [VIDEO]

Alessandro Errigo, 41 anni, candidato alle elezioni amministrative che si svolgeranno a Rivoli l’8 e il 9 giugno, a capo della coalizione di centrosinistra che riunisce sei liste (Partito Democratico, Rivolesi, Rivoli mi Riguarda, Giovane Rivoli, Rivoli Città D’Europa, Alleanza Verdi Sinistra) fa un appello al voto per sostenere il progetto politico presentato in questi mesi.

"È importante andare a votare - sostiene Errigo - nonostante capisca la rabbia e la delusione di molti che non trovano più nella politica una risposta o una rappresentanza. Ma almeno a livello amministrativo c'è un rapporto che le persone possono consegnare come fiducia ai cittadini che si apprestano al voto. Vi chiedo di andare a votare per dare a Rivoli un cambiamento concreto."

"Siamo partiti con il progetto ‘strada per strada’ attraverso le 479 strade di Rivoli - spiega il candidato sindaco Errigo - Siamo riusciti, dal basso, ad ascoltare e far emergere le reali necessità. Per essere governata la città deve proseguire su due binari paralleli: l’ordinaria amministrazione e la visione di lungo periodo. Insieme ai cittadini abbiamo capito quelle che sono le esigenze. Manca un palazzetto dello sport, non c’è una piscina adeguata, un teatro, non esiste un festival rivolese che possa fungere da attrazione turistica culturale. Riteniamo che sia necessario lavorare insieme per avere quella vocazione di città che manca. Occorre attirare disponibilità economiche dall’esterno al fine di riqualificare, coinvolgendo il tessuto associativo, dialogando con i quartieri, coinvolgendoli nelle decisioni al fine di poter ridare alla città ciò che fino ad oggi è mancato.”



Per continuare la lettura del programma CLICCA QUI

Per contattare Alessandro Errigo:

Telefono: +39 351 348 9072

e-mail: errigo.alessandro@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/aleerrigo

Instagram:https://www.instagram.com/alessandro_errigo

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@alessandro_errigo

Sito Web: www.errigosindaco.it