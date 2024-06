L’invito al voto del Consigliere Regionale uscente della Lega Gianluca Gavazza [VIDEO]

“Cittadine e cittadini, questo fine settimana si terranno le elezioni regionali ed europee per tutti noi, e comunali per alcuni: il voto è uno strumento potentissimo e allo stesso tempo immediato che tutti noi abbiamo per far valere la nostra voce nelle sedi istituzionali.





I risultati ottenuti attraverso la caparbietà e la voglia di fare sono stati molti: l’Ospedale di Ivrea per l’area dell’alto e basso canavese, l’Ospedale di comunità di Crescentino, per gli interventi sanitari a bassa intensità clinica, l’apertura di vari Distretti del Commercio, per rilanciare il turismo di vicinato, il Ponte Sant’Anna tra Verolengo e Crescentino, la riapertura del turismo sulla Ferrovia Chivasso­-Asti grazie ai treni storici e alle manutenzioni sui binari e le stazioni, la Casa di Comunità di Cavagnolo per l’assistenza sanitaria di prossimità e molti altri.

Considero la mia candidatura, come la scelta più logica per dare continuità ai progetti e al lavoro svolto in questi 5 anni, sempre accanto ai cittadini, ai Sindaci alle Istituzioni e alle Associazioni per promuovere il nostro territorio.





Di conseguenza è fondamentale che ciascuno di voi ritagli dal proprio tempo dieci minuti per ritirare le proprie schede ed esprimere la propria opinione.



L’8 e il 9 giugno, andate numerosi ai seggi per ritirare le vostre schede elettorali, per onorare le persone che hanno lottato per garantirci questo diritto fondamentale e per la Libertà di esprimere la propria opinione.