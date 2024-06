Torino, Bocciofile unite contro il degrado e per la promozione del gioco delle bocce

Le bocciofile sono un punto di incontro fondamentale per tanti anziani e non solo, oltre ad essere anche una risorsa da tutelare come presidio di legalità, aggregazione sociale e monitoraggio del territorio: ecco quanto è emerso da un incontro avvenuto la settimana scorsa presso la bocciofila “Le Alberate” di via Passo Buole a Torino, alla presenza di Nadia Conticelli, capogruppo del Pd in Consiglio Comunale e candidata consigliera regionale.

Pino Marino, presidente della bocciofila “Ragusa”, Antonino Dini, presidente de “Le Alberate”, Giuseppe Cringoli ex presidente de “Il Laghetto”, Attilio Colombrita presidente del circolo “L. Papale” e i rappresentanti delle bocciofile Le Belle Rose, Gabetto e Biglieri (chiusa due anni or sono) hanno deciso di unire le forze per chiedere più tutela e sostegno economico alle Circoscrizioni (in particolare la 2 e la 8) e al Comune di Torino in merito a questi storici luoghi di incontro e socialità.

«Vogliamo chiedere aiuto alle istituzioni torinesi perché molti circoli vivono in condizioni economiche precarie e di carenza manutentiva – sottolinea Cesare Carbonari, portavoce della bocciofila “Le Alberate” -. Le bocciofile non sono solo luoghi di aggregazione ma veri e propri circoli sportivi dove tante persone di ogni età ritrovano il loro benessere e preservano l’antica tradizione del gioco delle bocce».

Le recenti chiusure di alcuni circoli, infatti, mettono in crisi la rete sociale ad essi collegata, diminuendo drasticamente la diffusione territoriale di questi elementi aggregativi di notevole importanza sociale.

«Preservare l’integrità e il ruolo dei circoli bocciofili torinesi è una assoluta priorità per Torino e per il Piemonte – afferma la Conticelli -, un progetto che va sostenuto per integrare al meglio le periferie e preservare la storia delle nostre città. E poi c'è in ballo il monitoraggio del territorio e la promozione del gioco delle bocce, una peculiarità del nostro tessuto sociale che coinvolge centinaia di anziani preservandoli dalla solitudine e dall’esclusione sociale».

Visto il tema caldo e sentito, la partecipazione di un pubblico folto e attento ha fatto da cornice all’incontro.