Scuola Amica, progetto che dà soddisfazioni (e che stringe i legami con Unicef)

Ultimi giorni di scuola, ormai, per gli studenti e per le scuole che, nel Torinese, hanno aderito anche quest'anno al progetto «Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti»: hanno confermato quella che, nel territorio, è diventata una buona prassi e favorisce uno scambio reciproco tra l'Unicef e gli istituti.



L'Unicef ha il compito di proporre strategie e azioni che concorrano a favorire la realizzazione e l'applicazione dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e, per fare questo, da sempre ricopre un ruolo molto importante rivolgendosi alle istituzioni e alla società civile, affinché diritti inalienabili, quali il diritto alla non discriminazione, alla salute, all'identità, all'educazione, al gioco, all'ascolto, alla partecipazione, alla protezione da qualsiasi forma di violenza, siano alla base dei modelli culturali e dei processi educativi proposti alle nuove generazioni.



Nel Progetto Scuola Amica l'attenzione è polarizzata sul diritto all'apprendimento. Questo progetto, attraverso alcuni strumenti (quadro degli indicatori, suggerimenti di Dalla parte dei bambini Scuola Amica, schema delle buone pratiche e modello di progettazione partecipata), accompagna le scuole in un processo di analisi e valutazione di quanto già in atto e facilita l'individuazione e l'adozione di strategie efficaci per risolvere problemi educativi e implementare la realizzazione dei diritti sanciti dalla Convenzione.





Come è andato questo anno nelle Scuole Amiche Torinese? Il Comitato provinciale di Torino, con la referente del progetto Prof.ssa Bruna Trucchi, ha interloquito con i Referenti dei 15 istituti comprensivi che hanno aderito, all'interno della commissione di cui fa parte anche l'Ufficio scolastico provinciale di Torino. Un sentito grazie, in particolare, a Tecla Riverso e Antonella Schiavello, dell'Ufficio scolastico, per il supporto dato al nostro comitato, un grazie ai tanti volontari (e non) che hanno collaborato: Luciana D’Amico, Anna Roccato, Alessandra Pagliero, Patrizia Demagistri, Nerina Bifera, Luisella Oggioni , Fortunato Barillà, Fatima El Maliani e Anass Hanafi. «Abbiamo avuto modo di conoscere progetti bellissimi - spiega Bruna Trucchi -, soprattutto, di osservare cambiamenti, talvolta piccoli, talvolta più importanti, ma tutti significativi per la concreta applicazione dei diritti dei minori nelle scuole. Da insegnante in pensione, mi sono chiesta, all'inizio dello scorso anno, se l'Unicef potesse in qualche modo cambiare in meglio le nostre scuole. Oggi posso dire di sì». L'incontro tra Scuole e Comitato è avvenuto anche con momenti formativi e di confronto che, durante l'anno, sono stati effettuati online, eredità positiva degli anni del Covid. «Con questo progetto — sottolinea il presidente del comitato provinciale di Torino per l'Unicef, Antonio Sgroi - vogliamo essere di stimolo, oltre che di supporto alle scuole per contribuire a realizzare esperienze educative nonché a cambiare la percezione dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo, sancito dalla Convenzione. Continueremo a farlo anche il prossimo anno, seppur con delle novità».

Scuole partecipanti: Chieri 1, Scuole dell’ARCA Pianezza, IC Tommaseo Torino,

IC Toscanini, IC Settimo 3, IC Cena Torino, Saint Denis School Torino, IC Pianezza,

IC CALUSO, IC Caselle, IC Turoldo Torino, IC Duca D’Aosta Torino, IC Bruino,

IC Brusasco, IC Gozzi-Olivetti Torino.