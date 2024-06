Pnrr e tagli ai Comuni, l'allarme tra i sindaci torinesi: "Si rischia il cortocircuito sociale e istituzionale"

Il ministero delle finanze ha annunciato i criteri per applicare la spending review. I finanziamenti del PNRR hanno permesso di realizzare molte opere strategiche, ma non coprono le spese di gestione o di accompagnamento sociale. Questo ha costretto i Comuni a integrare con risorse proprie per attuare i progetti. Ed è allarme tra i sindaci, come conferma Francesco Casciano, primo cittadino di Collegno e presidente piemontese di Ali Autonomie Locali Italiane. Tagliare la spesa corrente penalizzerà la gestione futura degli interventi realizzati e paralizzerà il bilancio per i servizi ordinari alla cittadinanza. Ad esempio, gli interventi come lo spostamento della biblioteca nel parco della Certosa, la realizzazione dell’asilo nido di Borgata Paradiso e il progetti sociale per famiglie con ragazzi autistici alla scuola ex ETI richiederanno risorse extra PNRR per la gestione dei servizi.



“Questi progetti – spiega Casciano - hanno risvolti sociali importanti e necessitano di risorse aggiuntive per essere attuati con successo. Progetti strategici di questa portata richiedono competenze e professionalità diversificate sia in fase di attuazione sia di gestione futura. Tuttavia, ciò non deve incidere sul finanziamento delle attività ordinarie, essenziali per i cittadini. Collegno è tra le città più penalizzate in Piemonte, dopo i capoluoghi di provincia, proprio perché ha ottenuto oltre 29 milioni di euro di finanziamenti PNRR”. Inoltre, il continuo cambio di regole è destabilizzante per una politica di sviluppo economico e sociale. In un momento così delicato, i comuni potrebbero essere costretti a tagliare i servizi o ad aumentare significativamente i tributi per mantenerli. Le risorse ai comuni sono un volano per il Paese, un investimento strategico, per far quadrare i conti il Governo pensi a razionalizzare le grandi spese centrali.