Basket, l'esperienza di Giovanni Severini al servizio della Reale Mutua Torino

La guardia-ala arriva dall'Urania Milano, dopo due stagioni con la maglia di Cantù

Reale Mutua Basket Torino ha annunciato l’accordo con Giovanni Severini, esperto giocatore classe 1993. Guardia/ala, 197 centimetri, Severini ha disputato la stagione 2023/24 con la Wegreenit Urania Milano, producendo medie di 6.9 punti, 3.6 rimbalzi e 1.1 assist in 31.1 minuti di utilizzo nelle 36 presenze registrate tra stagione regolare e postseason. Giocatore che abbina una buona propensione difensiva ad un’efficiente precisione al tiro dalla lunga distanza, ha chiuso la sua stagione con un ottimo 43% da tre punti, affermandosi come uno dei migliori specialisti dall’arco del campionato. Il suo massimo stagionale è arrivato in una partita casalinga vinta contro la Benacquista Assicurazioni Latina, con una prestazione da 16 punti con 2/2 da due, 4/6 da tre e 7 rimbalzi. CARRIERA – Nato a Macerata nel 1993, Severini cresce cestisticamente nel vivaio della Mens Sana Siena, con cui vince due scudetti giovanili. Entra nel giro delle nazionali giovanili, partecipando a un campionato europeo U16 in Azzurro. Dopo aver debuttato in Serie A nel 2010 con la formazione senese, nel 2012 scende di due categorie per accumulare esperienza, vestendo le maglie di Chieti e Firenze. Torna nel massimo campionato nazionale con la Scandone Avellino, club in cui rimane per tre stagioni. Nel 2017-18 si trasferisce a Forlì, in A2, dove si afferma come un giocatore importante per la categoria, producendo 8.6 punti e 4 rimbalzi di media con il 40% da tre. Nell’estate seguente approda a Verona, dove resta per tre stagioni, facendo registrare nel suo secondo anno una media di 9.6 punti a partita con il 47% da oltre l’arco. Nel 2021, Severini passa a Cantù dove disputa due stagioni, raggiungendo una finale promozione. Nel 2023, il trasferimento a Milano, sponda Urania, con cui trascorre l’ultima stagione prima del suo arrivo sotto la Mole. “Sono molto contento di questa opportunità,” afferma Giovanni Severini dopo aver siglato l’accordo con Basket Torino. “Ho incontrato diverse volte Torino nel corso della mia carriera, è una piazza che mi ha sempre affascinato. Sono contento di poter lavorare con coach Boniciolli, penso che possiamo fare una stagione molto importante.” “Sono particolarmente contento che Giovanni Severini abbia accettato di essere parte di questo programma torinese,” dichiara coach Matteo Boniciolli. “È un giocatore abituato a giocare ad alto livello di Serie A2, ha sempre dato il suo contributo costante negli anni. Tutti i programmi solidi hanno bisogno di giocatori solidi e lui lo è; quindi sono molto contento che abbia accettato di far parte della nostra squadra”.

