Coppia di specialiste della criminalità organizzata in Questura: due donne a dirigere Mobile e Ufficio Prevenzione

L'esperienza nell'antimafia

Entrambe arrivano dal sud Italia con un’esperienza consolidata nell’antimafia. La nuova funzionaria della Mobile torinese Giustolisi ha svolto la sua attività prettamente in terra siciliana: partita da Ragusa, è poi stata trasferita a Caltanissetta , dove ha fatto parte della Divisione Anticrimine, per poi diventare dirigente della sezione Criminalità Organizzata, vice dirigente e infine, nel 2013 dirigente della Mobile caltanissettese.

Prima esperienza fuori dalla Sicilia

Da Scampia alla Puglia

La responsabile dell’UPGeSP di Torino Strina è invece originaria di Napoli. Ha lavorato in passato per la Questura di Napoli dove è diventata vice dirigente presso il commissariato di Scampia, negli anni della guerra tra scissionisti di Secondigliano. Passata a dirigere il commissariato distaccato di Capri nel 2018 è arrivata a diventare Vice Questore. Trasferita in Puglia dal 2020 è stata vice dirigente della Commissariato di Andria, poi Capo di Gabinetto, Portavoce del Questore e dirigente Digos presso la Questura di Barletta-Andria-Trani. Dal primo gennaio è primo dirigente, e da aprile fa parte della quadra torinese.