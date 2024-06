I lavoratori dei Musei Reali dicono basta: "In 80 facciamo il lavoro di 130 persone". Sciopero degli straordinari dal 17 giugno al 14 luglio

Un mese di sciopero degli straordinari, tanto da mettere a rischio l'apertura della mostra dedicato a Leonardo, presso la Biblioteca reale. E' quello che hanno proclamato - dal 17 giugno al 14 luglio - i lavoratori dei Musei Reali di Torino.

Si tratta di un "record", visto che è la prima volta che si concretizza una situazione di questo genere. Ma, come dicono i lavoratori, "la situazione è diventata insostenibile: ci sono 80 dipendenti invece dei 130 previsti dal Ministero".

I Musei Reali di Torino sono diventati da quest’anno museo di prima fascia, vantano un numero di visitatori record (22.000 ingressi soltanto a Pasqua), superando in ingressi tutti gli altri musei torinesi.

Dell’accoglienza del pubblico, spiegano i sindacati di FP Cgil Piemonte - Confsal Unsa in una nota ufficiale, del supporto alla visita e controllo del patrimonio si occupano 80 dipendenti, che devono coprire un percorso di oltre 3 chilometri e più di 30.000 mila metri quadri espositivi, cercando di sopperire le croniche carenze: "il ministero, infatti, aveva previsto 130 dipendenti per i musei e quindi il sotto-organico si attesta intorno 40%. Tutti i dipendenti, quindi, si sono prestati oltre il proprio ordinario orario per molti mesi per garantire un servizio efficiente, nello spirito di massima collaborazione e per senso del dovere. Ore e ore di straordinario si sono accumulate grazie alla disponibilità del personale: solo così è stato possibile per la cittadinanza apprezzare le collezioni esposte".

Ma chi lavora nei musei, aggiungono i sindacati "ha anche il compito di sorveglianza e sicurezza. E nel corso dei mesi ha segnalato molti problemi tecnici, di cui le organizzazioni sindacali si sono fatte carico, cercando più volte di interloquire con la direzione. E le criticità si sono aggravate nel corso del tempo, derubricate a sporadici malfunzionamenti ove non scientemente ignorate".

"Alcuni esempi: l’attuale sistema di controllo della Galleria Sabauda, non completamente collaudato, ha soppiantato il precedente perfettamente funzionante e continua da mesi a presentare forti criticità, rendendo più difficile il compito degli addetti responsabili della sicurezza del pubblico e delle collezioni. Attualmente il sistema antincendio della Biblioteca Reale non è collegato al resto dei Musei Reali, anche se la responsabilità rimane in capo al personale del Palazzo Reale, che non ha mai neanche ricevuto formazione su quei sistemi".