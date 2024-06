Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 16 giugno

EVENTI

CONSONANZE

Dal 4 giugno al 29 settembre

Gli spazi di Decoratori e Imbianchini, luogo simbolo della cultura cooperativa e sociale torinese ospitano la rassegna “Consonanze”, un progetto socio-culturale promosso dall’associazione Fa Bene e S-nodi, con la direzione artistica di Simone Campa, che unisce musica, parole e cibo per parlare di donne, migrazioni e diritti, attraverso un’esperienza interculturale e di condivisione, nell’ambito di “Road to Terra Madre”, il viaggio di incontri che culminerà con “Terra Madre Salone del Gusto” a settembre. Con l’Orchestra Terra Madre ad animare ogni appuntamento insieme alla Compagnia teatrale Asterlizze, Consonanze trasforma ogni evento musicale in un'occasione per esplorare racconti, narrazioni e riflessioni sulle sfide affrontate dalle donne migranti, sulla strada della piena inclusione nel luogo in cui vivono.

INFO: 2024.terramadresalonedelgusto.com/evento/consonanze





CONCERTI

NE-YO

Sabato 15 giugno ore 21



NE-YO si esibirà in Italia per la prima volta. Nel corso della sua carriera, ha venduto complessivamente oltre 20 milioni di album in tutto il mondo, imponendosi come hitmaker e scrittore, oltre che come attore e imprenditore. Ha prodotto singoli da primo posto in classifica come “So Sick”, “Sexy Love”, “Closer”, “Because of You”, “Miss Independent” e “Push Back”. Ha inoltre scritto brani per artisti del calibro di Rihanna (“Unfaithful”, “Russian Roulette” e “Take a Bow”) Beyoncé, Jennifer Hudson, Usher, Carrie Underwood, Celine Dion e molti altri.

INFO: Palaolimpico Inalpi Arena, corso Sebastopoli 123, www.inalpiarena.it

ULTIMO

Sabato 15 e Domenica 16 giugno ore 21



Ultimo, il cantautore romano che ha conquistato il pubblico con le sue canzoni ricche di emozioni e poesia, arriva a Torino con un doppio appuntamento. Il tour "Stadi 2024" arriva dopo il successo di quello precedente, “Solo”, del 2022 e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Alba”.

INFO: Stadio Olimpico Grande Torino, corso Agnelli/corso Sebastopoli/via Filadelfia, info https://www.ticketone.it/city/torino-217/venue/stadio-olimpico-grande-torino-15387





FESTIVAL MUSICALI

RITMIKA FESTIVAL

Dal 12 al 15 giugno

Ritmika nella sua 28esima edizione cambia date e 'lancia l'estate' 2024, diventando il festival di apertura della stagione musicale in Piemonte, con l'obiettivo di confermarsi spazio performativo per artisti affermati e gruppi emergenti. Sul palco allestito al PalaExpo di Moncalieri, nell’ex Foro Boario, Colapesce-Dimartino insieme a Marco Castello (12 giugno), Emma per la prima data del suo tour estivo (13 giugno), Ariete, opening act: Giøve (14 giugno) e, infine, closing party con Mega90 e i 3 finalisti di Ritmika Talent, la prima edizione del contest musicale per giovani artisti emergenti (15 giugno).

INFO: www.ritmika.it

HIROSHIMA SOUND GARDEN

Fino al 26 settembre

Hiroshima Sound Garden, la rassegna estiva organizzata da Hiroshima Mon Amour, torna per la quinta estate consecutiva e apre al pubblico lo spazio verde del suo giardino nella sede di via Bossoli 83, a Torino. La V edizione di Hiroshima Sound Garden presenta un programma esteso, multidisciplinare e variegato, con alcune novità. In orario serale, gli spettacoli e gli incontri dal vivo avranno per protagonisti nomi di prestigio della scena artistica e culturale contemporanea nazionale e internazionale. Tra gli appuntamenti di questa settimana: mercoledì 12 giugno, Murubutu: LetteraturaRap, giovedì 13 giugno, Pota Boyz Comedy Show, venerdì 14 giugno, Derozer.

INFO: www.mailticket.it



sPAZIO211 OPEN AIR

Fino a 18 settembre

Arriva sPAZIO211 OPEN AIR, uno spazio di libera espressione, accessibile, inclusivo con una programmazione di concerti, DJ set, spettacoli e festival multiculturali che faranno da cornice a un palinsesto di attività quotidiane, workshop e laboratori per tutte le età. Il cuore della rassegna estiva si svolgerà tra il 4 e il 14 luglio sul main stage dell’arena open air. Non mancano i simbolismi: ad aprire le danze, nel contesto del primo anniversario della rassegna T!LT: Turin Is Louder Today, ci saranno i bdrmm e gli Atlante, due artisti che rappresentano da una parte la peculiare capacità della direzione artistica di scovare nuovi talenti e anticipare le tendenze, dall’altra un omaggio alla tanto amata storicità di sPAZIO211 che da sempre pone un occhio di riguardo alle nuove proposte artistiche della scena indipendente internazionale. Come il passato e il futuro che abbracciano il presente, gli appuntamenti di sPAZIO211 OPEN AIR accoglieranno tra le proprie sponde la Finale di Pagella Non Solo Rock 2024 con special guest i Tropea e la terza edizione di Rockish Festival quest’anno in versione Torino Calling: due palchi, sette band e 4 ore di concerti no-stop dall’indie-rock al pop-punk passando per grunge, rap-rock e alternative. Si esibiranno poi diversi rappresentanti dell’indie-pop italiano tra cui i Selton, L’Officina della Camomilla, Sethu e Postino ma anche band storiche del noise e dell’emocore piemontese come Titor e Cani Sciorrì.

INFO: www.spazio211.com





CINEMA

COMIZI D'AMORE

Fino al 29 giugno

Partita la rassegna cinematografica Comizi d'Amore da Comala. La rassegna, che esplora le diverse sfaccettature dell'amore, prevede una serie di proiezioni che si terranno negli spazi di Comala (corso Ferrucci 65) e di Piazza Benefica (Giardino Luigi Martini) fino al 29 giugno. Comizi d’amore si suddivide in due parti: la prima, fino al 22 giugno, in collaborazione con il Lovers Film Festival, una delle più importanti manifestazioni cinematografiche italiane a livello internazionale, nonché il più antico festival a tematica LGBT d’Europa e il terzo nel mondo, è dedicata alla tematica LGBTQIA+ e introdotta da Angelo Acerbi; la seconda, dal 23 giugno, in collaborazione con Fish & Chips Film Festival, il primo festival in Italia dedicato al cinema erotico e del sessuale, sfrutta il cinema d’autore per parlare di sex work e revenge porn.

INFO: www.facebook.com/comala65/events

MOVIE ICONS

Fino al 13 gennaio

Al Museo del Cinema arriva l'attesa mostra che celebra le grande icone del cinema internazionale. Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole Antonelliana e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

INFO: www.museocinema.it



TONINO DE BERNARDI

Fino al 9 settembre

Il Museo Nazionale del Cinema celebra Tonino De Bernardi, l'autore d'avanguardia torinese, con una mostra che esplora la sua straordinaria carriera e influenza nel panorama del cinema sperimentale nazionale e internazionale. La mostra, organizzata in sinergia con la Cineteca del Museo e il Cinema Massimo, offre un'immersione completa nell'universo creativo di De Bernardi ed è parte di un progetto articolato che prevede: la conservazione e la digitalizzazione delle sue opere che contano, ad oggi, più di un centinaio di film; l'allestimento di una mostra, una performance teatrale, la pubblicazione di un volume inedito e una retrospettiva, nonché una selezione di opere sottotitolate per la circuitazione. Sessant'anni di storia di un cinema vivo e stimolante.

INFO: www.museocinema.it









TEATRO