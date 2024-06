Italpress e Netweek scendono in campo per gli Europei di Calcio

ROMA (ITALPRESS) - L'agenzia di stampa Italpress e il Gruppo Netweek scendono insieme in campo per i prossimi Europei di Calcio che prenderanno il via il 14 giugno in Germania.Da venerdì, infatti, l'Italpress produrrà "Primo Piano Euro24", appuntamento bisettimanale condotto da Claudio Brachino insieme al direttore editoriale dell'Italpress Italo Cucci, in collegamento dagli studi TV di Palermo.La nuova trasmissione andrà in onda il giorno prima e all'indomani delle partite degli Azzurri di Spalletti sulla piattaforma Multimediale Italpress e sul network di TV del gruppo Netweek. Un'ora di approfondimenti e commenti, con collegamenti con l'inviato Antonio Ricotta dal ritiro dell'Italia in Germania e tanti ospiti presenti negli studi televisivi di Palermo, Roma e Milano.In occasione della prima puntata, che andrà in onda venerdì 14 giugno alle ore 23 sulle TV del Gruppo Netweek alla vigilia della partita Italia-Albania, prevista sabato 15 giugno alle ore 21 a Dortmund, saranno ospiti, fra gli altri, l'ex CT dell'Albania Edy Reja e il giornalista Leo Turrini del gruppo QN.Questo programma inaugura una partnership strutturata fra l'Agenzia Italpress e il Gruppo Netweek, che prevede la fornitura di diversi format TV prodotti dall'agenzia diretta da Gaspare Borsellino che saranno trasmessi sulle emittenti televisive del Gruppo Netweek, guidato da Marco Sciscione.L'accordo prevede anche la fornitura dei feed multimediali quotidiani Italpress sui 45 siti locali di Netweek e sui 12 siti delle TV del gruppo."Sono davvero molto orgoglioso e soddisfatto di questo nuovo accordo con un Gruppo così importante e in continua crescita come Netweek - afferma il direttore dell'agenzia Italpress, Gaspare Borsellino - Questo sarà soltanto il punto di partenza di una collaborazione che prevede nei prossimi mesi altre importanti iniziative, anche di co-produzione fra i rispettivi Gruppi editoriali, sia a livello televisivo che web"."Di fronte a un evento così importante come i Campionati Europei non potevamo che dar vita a una nuova trasmissione dedicata, visto che il calcio è uno degli argomenti più presenti e apprezzati nei nostri palinsesti - commenta l'amministratore delegato di Netweek, Marco Sciscione - E sono davvero contento che sia proprio "Primo Piano Euro24" a dare il via a questa preziosa collaborazione con l'agenzia Italpress che porterà anche ad altri progetti che sono convinto troveranno il gradimento dei nostri lettori e telespettatori".Le TV che trasmetteranno Primo Piano Euro24 sono il13 Friuli Venezia Giulia, Telecity Piemonte, Telecity Lombardia, Telecity Liguria, Telecity Valle d'Aosta, TV7 Veneto, TV7 Trento, TV7 Bolzano, èTV Emilia Romagna, Gold TV, Italia 7 Toscana, Odeon 24 Sardegna, èTV Marche, èTV Umbria, Telemax Abruzzo, Telemax Molise, Video Regione Sicilia. Netweek è leader nell'informazione locale televisiva, cartacea e online: 22 importanti emittenti televisive regionali, 52 testate cartacee con una capillare presenza giornalistica e 45 siti di informazione. Ogni mezzo di comunicazione ha alla base una grande attenzione territoriale capace di coinvolgere abitanti, istituzioni, attività e imprese.(ITALPRESS).