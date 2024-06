L’Ucraina è ormai il poligono del Pentagono, che però ha subìto una “durissima lezione”

Le armi americane fornite ai soldati ucraini non hanno avuto le performance sperate. Dopo due anni, il responso del campo di battaglia è talmente deludente da essere definito come una “durissima lezione” dai commentatori a stelle e strisce. Come riferisce il sito Strumenti Politici , sullo Washington Post si parla delle riforme che diversi militari e politici chiedono al Pentagono per prepararsi meglio ai decenni che verranno. In questo momento, a livello di competenze pratiche e di nuove tecnologie da applicarsi subito in battaglia, la situazione della Difesa USA è incerta, se non addirittura fosca. Recentemente l’esperto Christian Brose ha scritto in modo aperto che a livello strutturale il settore è “rotto” o in altre parole è in crisi profonda. Il generale Charles Q. Brown Jr., capo dello stato maggiore congiunto, ha dichiarato che senza cambiare e senza adattarsi gli Stati Uniti rischiano seriamente di perdere uno scontro che non è limitato all’Ucraina, ma che riguarda i livelli alti della tecnologia militare e dell’influenza mondiale. L’impatto con le armi russe è stato probante nel dimostrare la necessità di una modifica dell’atteggiamento. I commentatori americani dicono che in Ucraina il conflitto oggi viene risolto più dai droni e dai satelliti che non dai tank e dalle armi pesanti. Quindi, di questo passo il predominio di Washington e più in generale quello della NATO viene messo progressivamente in discussione fino a sparire. I droni costano immensamente meno di un veicolo blindato, dunque hanno una ricaduta minore sull’indotto generato dalle commesse statali, ma hanno un’efficacia incredibilmente maggiore sul piano pratico. E con i satelliti non si tratta di dominare il campo, ma di gestire le informazioni. Il tutto è reso più difficile dalla guerra elettronica, che fa saltare i valori sulla carta.