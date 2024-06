NUOVE NOTE - Slimtonino: "Racconto in rima gli ossimori della vita"

SlimTonino si avvicina al rap ai primordi della sua adolescenza, inizia a scrivere i primi testi intorno ai 18 anni. Fa parte del collettivo Otc985 con il quale sperimenta scrittura, registrazione e produzione musicale. Ha studiato per anni musica e teatro esperienze che lo portano ad esibirsi in giro per la provincia di Torino. Il suo stile musicale è influenzato da più generi, la sua musica racconta esperienze e sfide della vita quotidiana. A fine Giugno lancerà nuovi singoli interamente autoprodotti.

Come si è avvicinato al rap SlimTonino e perché si chiama così?

Mi sono avvicinato al rap intorno ai 12 anni, ascoltando rap italiano e americano. Intorno ai 18 anni ho iniziato a scrivere le prime rime, era un modo per raccontare sé stessi e cosa si viveva, avevo trovato un nuovo modo di esprimermi!

Sono una persona altamente ironica e scherzosa. Dunque, ai tempi pesavo sui 120 kg, Slim era l'aggettivo perfetto che mi potesse descrivere, ho sempre amato l'autoironia.

Cosa vuol dire far parte di un collettivo?

Far parte di un collettivo vuol dire condividere idee, tempo e passione con amici, ognuno diciamo che fa il suo all’interno del collettivo, da registrazione, produzione e scrittura.

Cosa ispira la scrittura dei suoi testi?

L’ispirazione, come disse qualcuno, non è che arriva, è come un rubinetto aperto. Io sono ispirato da quello che vivo, che vedo, in base alle mie percezioni, racconto in rima gli ossimori della vita, esperienze, conseguenze .Analizzo “qua dentro” come si vive “là fuori”.

Come la sua esperienza teatrale influenza la sua musica?

L’esperienza teatrale mi ha influenzato molto, soprattutto nella parte live durante la quale si cerca di empatizzare col pubblico, intrattenere e far arrivare le parole dritte dove devono arrivare. Lo studio costante porta ad un miglioramento, giorno dopo giorno.

Come giudica la scena rap torinese?

Sono molto contento di vedere molte persone che tramite un genere musicale riescono a passare un messaggio. È fondamentale soprattutto nel rap, che nasce come musica di protesta. Si cerca di essere uniti verso un unico obiettivo.

News, live in programma, appuntamenti.

Venerdì 21 giugno in collaborazione con Proloco Piossasco, abbiamo tirato sù un evento che si terrà al Mulino ad Arte di Piossasco con diversi artisti che spaziano dal Rap all’alternative Rock. La serata rientrerá nel teatro a Pedali festival 24’ ideato da Daniele Ronco.