L'ippodromo di Vinovo si prepara ad un'altra serata di grande trotto

Un'altra serata sotto le stelle di Vinovo e piena di stelle sulla pista dell'ippodromo: è questo il programma di mercoledì 19 giugno, con il via della prima corsa alle 19:45. Sette in tutto quelle in programma compreso un intrigante centrale dedicati ai tre anni e la prova di qualificazione del Trofeo Delle Regioni, riservato alla categoria dei Gentlemen.

La prova più ricca della serata sarà anche la più incerta. Nove soggetti di tre anni dietro le ali dell’autostart nel Premio Monti con diversi soggetti interessanti a cominciare da Follia D’Esi che il team Baroncini affida a Francesco Di Stefano. Cavalla regolare, vincitrice nell’ultima a Modena, è Favilla Amg, con Pietro Gubellini alle guide e Fausto Barelli in cabina di regia. Torna in una categoria assolutamente alla sua portata invece Falerno Play, allievo di Edoardo Loccisano he nell'occasione lo interpreterà. Attenzione anche a Flores De Campo, cavalla molto stimata dalla famiglia Demuru, affidata per l’occasione ad Andrea Guzzinati.

Nella qualificazione al Trofeo delle Regioni invece sette al via fra i nastri del doppio km. Davanti, ai 2.060 metri, Maurizio Femia con Craken As che cercherà sicuramente di metterla sul passo. Dietro però scatteranno i favoriti: Uragano Op, Diva Ferm, Bananarama Jet e Cocktail Bar, con alle guide di Michele Bechis, Enrico Colombino, Carlotta D’Agostino e Stefano Manzato.

Nel Premio Monte Rosa, tornerà sulla sua pista preferita Enjoy Dream la pupilla di Felice Tiene he sta lavorando per accumulare vincite importanti e puntare sui Gran Premi. Principale avversario nell'occasione Ezechiele Lud, anch’esso soggetto di gran classe come dimostrato nel suo percorso. Come sempre l’ingresso è gratuito oltre che libero.