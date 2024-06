Venaria Viva Estate 2024: tutti gli eventi per chi trascorre la stagione in città

Musica, magia, sport, spettacoli e tanta voglia di stare insieme: molti gli appuntamenti che ravviveranno l’estate 2024. Un nuovo programma di eventi, realizzato dalla Città di Venaria Reale e dalla Fondazione Via Maestra, che dal 29 giugno al 3 agosto, farà capolino nel centro cittadino, grazie anche al contributo di diverse realtà locali, come la Pro Loco Altessano - Venaria Reale e le associazioni di categoria, Ascom e Confesercenti, che rappresentano rispettivamente il commercio e le imprese turistiche. Hanno partecipato anche altre associazioni locali, tra cui il Corpo Musicale G. Verdi, l’Avis, La Crisalide di Ieri e di oggi, Folk Danza, Associazione di Viale Buridani e VENtoinARIA. Partner che collaborano per offrire spettacoli, attività, intrattenimento, animazione e promuovere il coinvolgimento della comunità.



Il sindaco, Fabio Giulivi: «Dopo le emozioni del Giro d’Italia e della Festa delle rose, Venaria sarà ancora protagonista con il Venaria Viva Estate e il Concordia Extra Live. Due manifestazioni che, anno dopo anno, continuano ad attrarre migliaia di persone, concittadini e non, di età diverse. Un modo differente di vivere o di scoprire le bellezze della nostra Città. Un’occasione per stare insieme, per passare pomeriggi e serate in allegria, con le famiglie e gli amici».



Luogo centrale sarà piazza Vittorio Veneto, e poi, viale Buridani, via Mensa e le piazze Annunziata e Atzei. Alcuni appuntamenti si terranno alla biblioteca civica Tancredi Milone e nei giardini della Reggia di Venaria. La rassegna estiva sarà ulteriormente arricchita dagli spettacoli al chiaro di luna del “Concordia Extra live” che si svolgeranno dal 4 al 20 luglio. Questo contributo aggiunge una dimensione culturale e artistica significativa, con spettacoli che spaziano dalla musica al teatro, dallo stand-up comedy al movie teller, coinvolgendo sia artisti locali sia di fama nazionale. La collaborazione con il Teatro della Concordia ha permesso un’offerta culturale diversificata.



Inoltre, novità sul fronte della Nazionale di calcio, impegnata agli Europei in Germania: giovedì 20 e lunedì 24 giugno, in piazza Martiri della Libertà, saranno trasmesse su un megaschermo, le dirette delle partite Spagna – Italia e Croazia – Italia. Ingresso libero dalle ore 20.30 fino ad esaurimento posti. Il fischio d’inizio è alle 21.00. A cura dell’Assessorato allo Sport.