Le Fonderie Ozanam: a tavola con inclusione e solidarietà

Fondata nel 1988 con l’intento di supportare i giovani più svantaggiati del Torinese, la cooperativa sociale "Le Fonderie Ozanam" continua a portare avanti, giorno dopo giorno, un ambizioso progetto di solidarietà che integra formazione, inclusione sociale e ristorazione per chi ne ha più bisogno.

Tutto questo si realizza nella suggestiva cornice del quartiere nord di Torino, precisamente in via Foligno 14. Qui si trova un locale unico nel suo genere, caratterizzato da un fascino industriale retrò e decorato con dettagli vintage che catturano immediatamente l’attenzione dei clienti.

In questa intervista parliamo con Loris, che gestisce il locale con l’aiuto prezioso dei suoi ragazzi, ai quali insegna l’arte autentica della ristorazione. Come descriveresti il tuo locale in tre parole? In tre semplici parole, Le Fonderie Ozanam sono: ristorazione, sociale e qualità.

Spesso il concetto di sociale e qualità vengono visti come opposti: l’idea comune è che il lavoro nel sociale non garantisca un prodotto buono, curato e di qualità come quello di un ristorante tradizionale. Con il nostro lavoro, dimostriamo ogni giorno che la nostra è una cucina di idee e sperimentazione, lenta e solidale, capace di offrire ai clienti piatti dal gusto sorprendente.

Con questo principio abbiamo creato tre cucine: una dedicata principalmente alla formazione dei nostri ragazzi e altre due per la produzione vera e propria. Nel nostro ristorante non c’è separazione tra istruzione e lavoro perché vogliamo colmare il divario tra scuola e professione, offrendo ai nostri studenti esperienze formative che possano realmente aiutarli nel loro percorso professionale.

Perché avete scelto Hydra e quali sono i vantaggi di avere acqua a km 0?

Hydra è arrivata nel nostro locale già diversi anni fa: come cooperativa impegnata nel sociale, crediamo fortemente nella sostenibilità ambientale. Grazie all’erogatore d’acqua, Hydra ci ha permesso di eliminare la plastica e perseguire la causa ambientale, fornendo allo stesso tempo un ottimo servizio ai nostri clienti. Non dobbiamo più ordinare bottiglie di plastica per l’acqua naturale o gasata e abbiamo guadagnato più spazio nei nostri frigoriferi. Inoltre, abbiamo eliminato il lavoro fisico di carico e scarico delle casse d’acqua, alleggerendo il servizio. La comodità di avere tutta l’acqua che si vuole è impareggiabile.

Cosa ne pensano i clienti del locale?

I clienti apprezzano questo tipo di servizi e non abbiamo mai ricevuto lamentele sulla qualità dell’acqua. Il passaggio dalle bottiglie di plastica all’erogatore d’acqua è avvenuto in maniera naturale, senza differenze in gusto e qualità. Grazie a questa esperienza positiva con l’erogatore d’acqua, stiamo considerando l’idea di permettere ai nostri clienti di riempire le proprie borracce gratuitamente all’interno del nostro ristorante.

Avete intrapreso altre iniziative a favore dell’ambiente?

Le Fonderie Ozanam sono un concentrato di idee e progetti a sfondo sociale e ambientale: un progetto di cui andiamo molto fieri è il nostro orto sul tetto. Abbiamo creato un orto dal quale possiamo raccogliere verdura, frutta e spezie genuine e davvero a km 0! Il nostro tetto ospita anche un allevamento di api che ci consente di avere miele buono e genuino. Un altro progetto molto importante per noi è la conserva, che ci vede impegnati nel recupero di avanzi alimentari e nella loro ridistribuzione per ridurre gli sprechi alimentari. Abbiamo creato vasetti di conserve con le verdure che ci vengono regalate dai mercati cittadini e che, altrimenti, andrebbero perdute. La maggior parte delle nostre conserve viene venduta ai clienti del nostro locale, mentre il resto viene donato a famiglie bisognose del nostro quartiere. Con questo lavoro abbiamo dato vita a una cucina circolare che raccoglie gli avanzi, li trasforma rendendoli qualitativamente migliori e li ridistribuisce sotto forma di un nuovo prodotto.

Progetti per il futuro?

Tra le tante idee che bollono in pentola, in futuro abbiamo intenzione di creare una cucina condivisa per il quartiere: metteremo a disposizione della comunità una delle nostre cucine dotata di tutta l’attrezzatura professionale necessaria. Con un piccolo rimborso spese per sostenere la cucina, chiunque potrà entrare e utilizzarla per fare conserve di pomodoro, marmellate e tanto altro ancora. Un altro progetto futuro è produrre vasetti con prodotti etnici, sempre seguendo la filosofia delle nostre conserve. Questa volta, però, saranno i ragazzi stranieri a imparare le ricette da cuochi esperti provenienti da altri paesi e trasformarle in ottimi prodotti da vendere. Tra i nostri obiettivi, l'autoimprenditorialità degli studenti è sicuramente tra i più importanti: vogliamo dare ai nostri ragazzi tutti gli strumenti necessari perché imparino un mestiere e creino da sé il proprio futuro.

Che piatto ci presentate oggi? Parmigiano liquido su chutney di scalogno, lime e peperoncino.

Oggi presentiamo un antipasto originale, in pieno stile Fonderie Ozanam, che vi sorprenderà!

Ricetta "parmigiano liquido su chutney di scalogno, lime e peperoncino":

Ingredienti:

Per il chutney

5 scalogni

3 lime

Peperoncino

150 gr zucchero

Per il parmigiano liquido

150 gr parmigiano

150 ml panna da cucina

Procedimento: Il primo passaggio è tritare lo scalogno a julienne. In una padella antiaderente versare un filo d’olio e far appassire lo scalogno. Quando si sarà ammorbidito, aggiungiamo lo zucchero e lasciamolo caramellare. Uniamo la scorza del lime e del peperoncino e lasciamo riposare il nostro chutney.

Procedimento per il parmigiano liquido: Basterà versare la panna e il parmigiano in un pentolino e farli cuocere a fuoco basso finché non otterremo un composto cremoso e senza grumi, quasi come una fonduta.

Presentazione: Per la presentazione, noi utilizziamo una coppa da cocktail e alcune foglioline di menta e rosmarino dal nostro orto, che donano un tocco ancora più sofisticato all’antipasto.

Servito!