A San Salvario incontri gusto e simpatia con la Pizzeria Sarchiapone

Un locale vivace, divertente e molto frequentato: è la Pizzeria Sarchiapone, situata a San Salvario, in via Berthollet, nel cuore pulsante di Torino. Ad accoglierci sono stati i fratelli Fabio e Stefano Colucci, simpatici proprietari della Pizzeria Sarchiapone e del Bar Blanco di Rivoli, che con la loro energia ci hanno raccontato la loro visione di ristorazione.

Abbiamo trascorso un pomeriggio all'insegna del divertimento, circondati da pareti colorate e vivaci. E la pizza? Deliziosa!

Ciao Fabio e Stefano, raccontateci del vostro locale.

Abbiamo preso in gestione il locale nel 2018, era una pizzeria già conosciuta a Torino, ma era rimasta chiusa per 6-8 mesi prima del nostro arrivo. Abbiamo ristrutturato alcune cose, rendendolo più giovanile, pulito e informale. Ci piaceva molto il nome originale "Sarchiapone", essendo pugliesi sapevamo che era una presa in giro, quindi abbiamo deciso di mantenerlo. Stesso discorso per il logo, che ora è un marchio registrato! Chi viene qui trova sempre un’atmosfera accogliente e un prodotto di alta qualità. A proposito, che prodotto servite? Su una barca! (Risate)

Saranno 10 anni di duro lavoro e impegno, ma dobbiamo dare il massimo per garantire un futuro ai nostri figli. Il nostro obiettivo attuale e futuro è fare bene ciò che stiamo facendo in questo locale. Poi, chissà, potremmo aprire una catena di Sarchiapone, ma per ora non anticipiamo nulla!

In entrambi i locali avete Hydra - l’erogatore d’acqua, come lo avete scelto? Inizialmente ci siamo affidati a un'altra azienda di depuratori, pur non conoscendola. Un giorno, al Bar Blanco, abbiamo conosciuto Marco, un commerciale di Hydra. Era un cliente abituale e, a differenza di altri venditori, non ha mai cercato di venderci nulla. Parlavamo di motori e cose comuni, ma mai di lavoro, e questo mi è piaciuto molto. È più gratificante sapere che le persone scelgono il tuo locale per la sua qualità, non perché utilizzi un determinato prodotto. Con Marco è nato prima un rapporto di amicizia e poi uno professionale. Quando abbiamo avuto bisogno di cambiare, abbiamo scoperto che la sua azienda era molto valida e l'abbiamo scelta.

Come è andata dopo? Cosa ne pensate di Hydra?

Siamo stati soddisfatti fin da subito. Hydra è un'azienda super organizzata e operativa! Ci hanno offerto diverse opzioni per personalizzare le bottiglie e hanno soddisfatto immediatamente ogni nostra esigenza. La differenza sostanziale non sta nel prodotto (un’acqua buona si può trovare) ma nell’azienda e nel loro approccio con il cliente.

Aneddoti su esigenze soddisfatte immediatamente da Hydra?

Una volta avevamo i tappi sbagliati. Li ho chiamati e in un’ora ci hanno portato quelli corretti! Problem solving: DIECI!

Cosa ne pensano i clienti dell’acqua Hydra?

Pensano che sia buonissima, la gasata è bella forte e l’acqua in generale è molto apprezzata. L’altro giorno ho avuto una discussione con un cliente che non voleva pagare l’acqua perché non era sigillata. Gli ho spiegato il complesso lavoro che c'è dietro per garantire la qualità e la sicurezza dell’acqua. Hydra cambia i filtri e assicura la bontà dell’acqua e delle tubature. Anche se un cliente su cento può avere dubbi, i giovani apprezzano molto questo approccio green.

Iniziative per rendere il locale più green?

A dire il vero, non molte. Oltre a utilizzare acqua a km zero per evitare la plastica, prestiamo molta attenzione al packaging per il delivery. Tutte le nostre buste per il delivery sono di carta e scegliamo sempre materiali a basso impatto ambientale, seguendo i consigli dei nostri fornitori.

Che pizza ci presentate?

Per questa occasione vi presentiamo LA GIOIA! È una pizza con base di pomodoro, una burrata da 100 grammi al centro, crema di basilico e olio EVO! È così buona che non si può replicare a casa, vi invitiamo a venire qui una sera e a gustarla alla grande!