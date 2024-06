Il Cus Torino chiude un'altra stagione di successi sportivi (e non solo)

Si è svolta nella mattina di oggi, mercoledì 26 giugno, presso l’impianto del Centro Universitario Sportivo Torinese di via Panetti 30 a Torino, la Conferenza di Chiusura dell’Anno Accademico Sportivo 2023/2024. È stata un’occasione importante per fare un bilancio dell’ultima stagione cussina, per premiare gli atleti del team del CUS Torino che hanno vinto una medaglia alla 77esima edizione dei Campionati Nazionali Universitari primaverili che quest’anno si sono svolti in Molise dal 18 al 26 maggio 2024, manifestazione in cui il Centro Universitario Sportivo torinese ha conquistato il primo posto nel medagliere finale. Durante la cerimonia il Presidente cussino Riccardo D’Elicio ha ricordato risultati più rilevanti degli ultimi mesi tra cui la storica promozione in serie B1 del tennis maschile e il raggiungimento dei playoff per la Top 10 dell’Iveco CUS Torino Rugby maschile, sfuggita per un soffio. Inoltre sono stati menzionati gli atleti cussini o cresciuti presso il Centro Universitario Sportivo torinese che prenderanno parte alle prossime Olimpiadi Parigi 2024:

Nel canottaggio : Veronica Bumbaca (Polizia di Stato), Alessandra Faella (Marina Militare), Alice Gnatta (Fiamme Gialle), allenate dal tecnico cussino Mauro Tontodonati ( Gnatta sarà la prima atleta del Progetto AGON a partecipare ad un’olimpiade )

Nella lotta : Aurora Russo (Esercito) allenata da Andrea Sorbello e Pietro Piscitelli

Nella canoa paralimpica: Veronica Silvia Biglia (CUS Torino) allenata da Matteo Tontodonati

Inoltre nei prossimi giorni verranno aperte ufficialmente le candidature per il Progetto AGON 2024/2025 (https://progettoagon.it/) inserito nel programma Dual Career degli atenei.

Infine sono stati ricordati i prossimi eventi inseriti nel calendario cussino:

Mese dello Sport : da metà settembre a metà ottobre

Giornata Internazionale dello sport Universitario : venerdì 20 settembre

Rowing Regatta : venerdì 4 ottobre

Due eventi a Bardonecchia inseriti nel calendario di Just the Woman I Am On the Road: Just for Kids ( 6 luglio al Laghetto di Bardonecchia, comunicato in allegato) e Yogananda ( 3 agosto a Melezet, località Chesal)

Al tavolo dei relatori erano presenti il Vice Rettore per il Welfare, la Sostenibilità e lo Sport dell’Università di Torino Alberto Rainoldi, il Vice Rettore per la Società, la Comunità e per l’Attuazione del programma del Politecnico di Torino Stefano Sacchi, il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio, il Presidente del CONI Piemonte Stefano Fabio Mossino, il Dirigente del settore Sport e tempo libero Regione Piemonte Germano Gola ed il Consigliere della Città di Torino Luca Pidello.