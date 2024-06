Precipita per 50 metri sul Lagorai, muore escursionista

(Adnkronos) - Un escursionista di 32 anni è morto precipitando per decine di metri sul terreno roccioso sul Lagorai, in Trentino. L'uomo, residente a Cassola, nel Vicentino, è stato recuperato nel primo pomeriggio dall'equipaggio dell'elicottero di Trentino Emergenza e dalla Stazione Tesino del Soccorso Alpino e Speleologico, dopo essere stato avvistato sotto Cima d'Asta da alcuni escursionisti, che hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 13.15. Da una prima ricostruzione, pare che nel corso della mattinata l'uomo, da solo, sia salito verso cima d'Asta dal Canalone dei Bassanesi. Una volta in cresta, sarebbe scivolato precipitando per oltre 50 metri.

La Centrale di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha effettuato un sorvolo dall'alto. Individuato l'escursionista, il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato verricellato sul posto con il medico, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.