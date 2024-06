Giorgio Merlo: "La lista Cirio decisiva per le politiche di centro e per la cultura del buon governo"

“La lista civica del Presidente Cirio con i suoi 5 consiglieri e due assessori regionali e con un consenso che l’ha portata ad essere la terza forza elettorale del Piemonte e la seconda della coalizione che ha vinto le elezioni dell’8/9 giugno, può e deve giocare un ruolo politico decisivo in questo mandato amministrativo - è il commento di Giorgio Merlo ex parlamentare e Dirigente Nazionale Tempi Nuovi Popolari uniti - Un ruolo politico che si caratterizza nella capacità di saper declinare una vera e propria ‘politica di centro’ nelle concrete scelte amministrative. Riflettendo, del resto, la cifra politica distintiva del Presidente Cirio. Una ‘politica di centro’ lontana ed alternativa rispetto a qualsiasi massimalismo ed estremismo e quindi lontana dalla radicalizzazione della lotta politica predicata e praticata dal cartello delle sinistre piemontesi: quella radicale e massimalista del Pd, quella estremista dei verdi e comunisti e quella populista dei 5 stelle."



"Una presenza politica, quella della lista civica - conclude - che potrà essere anche decisiva per rafforzare e valorizzare la cultura del buon governo e la strategia del buon senso che rappresentano l’essenza per poter governare concretamente un territorio vasta ed articolato come quello della Regione Piemonte”.