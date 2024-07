Al via i lavori ai binari di via Cigna, tre linee Gtt cambiano percorso: i dettagli

Al via questa mattina i lavori di riqualificazione dell'impianto tranviario in via Francesco Cigna. Gli interventi, che si concluderanno con il riassetto della viabilità e la posa di nuovi binari nel tratto compreso tra via Antonio Cecchi e via Chiesa della Salute, hanno l'obiettivo di ripristinare il servizio tranviario in vista della futura riorganizzazione della viabilità di piazza Baldissera.