Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 7 luglio

FESTIVAL MUSICALI

KAPPA FUTURFESTIVAL

Dal 5 al 7 luglio

Tra i festival di musica elettronica più grandi al mondo, il Kappa vedrà alternarsi sui cinque palchi al Parco Dora i nomi più importanti della scena elettronica internazionale, tra questi Skrillex, Tiësto, The Blessed Madonna, The Blaze, Four Tet.

INFO: https://www.kappafuturfestival.it/

SONIC PARK STUPINIGI

Fino al 18 luglio

La sesta edizione di Sonic Park Stupinigi anche nell’estate 2024 porterà nel giardino storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi - residenza sabauda del Comune di Nichelino e patrimonio mondiale Unesco - grande musica e concerti da non perdere all’insegna della migliore musica italiana. La quota internazionale - da sempre caratteristica del festival firmato da Fondazione Reverse con la produzione di Fabio e Alessio Boasi, promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura Nichelino è garantita dalla seconda edizione di “OGR Sonic City”, il progetto di concerti e appuntamenti in collaborazione con OGR Torino. Per questa settimana l'appuntamento da segnare sul calendario alle OGR Sonic City ospiterà Tom Morello.

INFO: https://sonicparkfestival.it/

FLOWERS FESTIVAL

Fino al 12 luglio

Il Festival musicale che si svolge come ogni anno nel Parco delle Certosa con sezioni dedicate a incontri, letteratura, cinema. Dopo l'inaugurazione della scorsa settimana, si prosegue con Venerus il 3 luglio, Willie Peyote + Rose Villain il 4 luglio, Elio e le storie tese il 6 luglio e Massimo Pericolo + Kid Yugi l'8 luglio.

INFO: https://flowersfestival.it/

EVERGREEN FESTIVAL

Fino al 21 luglio

Nona edizione per il festival estivo tra concerti, talk e teatro al Parco della Tesoriera di Torino. Tra gli ospiti della prima settimana di luglio, Fabio Geda, Virginia Risso e Gaia Contraffatto.

INFO: https://evergreenfest.it/2024/04/29/calendario-2024/

HIROSHIMA SOUND GARDEN

Fino al 26 settembre

Hiroshima Sound Garden, la rassegna estiva organizzata da Hiroshima Mon Amour, torna per la quinta estate consecutiva e apre al pubblico lo spazio verde del suo giardino nella sede di via Bossoli 83, a Torino. La V edizione di Hiroshima Sound Garden presenta un programma esteso, multidisciplinare e variegato, con alcune novità. In orario serale, gli spettacoli e gli incontri dal vivo avranno per protagonisti nomi di prestigio della scena artistica e culturale contemporanea nazionale e internazionale. Tra gli appuntamenti di questa settimana: I comici in piedi, il 4 luglio.

INFO: www.mailticket.it

sPAZIO211 OPEN AIR

Fino a 18 settembre

Arriva sPAZIO211 OPEN AIR, uno spazio di libera espressione, accessibile, inclusivo con una programmazione di concerti, DJ set, spettacoli e festival multiculturali che faranno da cornice a un palinsesto di attività quotidiane, workshop e laboratori per tutte le età. Il cuore della rassegna estiva si svolgerà tra il 4 e il 14 luglio sul main stage dell’arena open air. Non mancano i simbolismi: ad aprire le danze, nel contesto del primo anniversario della rassegna T!LT: Turin Is Louder Today, ci saranno i bdrmm e gli Atlante, due artisti che rappresentano da una parte la peculiare capacità della direzione artistica di scovare nuovi talenti e anticipare le tendenze, dall’altra un omaggio alla tanto amata storicità di sPAZIO211 che da sempre pone un occhio di riguardo alle nuove proposte artistiche della scena indipendente internazionale. Come il passato e il futuro che abbracciano il presente, gli appuntamenti di sPAZIO211 OPEN AIR accoglieranno tra le proprie sponde la Finale di Pagella Non Solo Rock 2024 con special guest i Tropea e la terza edizione di Rockish Festival quest’anno in versione Torino Calling: due palchi, sette band e 4 ore di concerti no-stop dall’indie-rock al pop-punk passando per grunge, rap-rock e alternative. Si esibiranno poi diversi rappresentanti dell’indie-pop italiano tra cui i Selton, L’Officina della Camomilla, Sethu e Postino ma anche band storiche del noise e dell’emocore piemontese come Titor e Cani Sciorrì.

INFO: www.spazio211.com





EVENTI

VISITE SPECIALI AL MUSEO EGIZIO

Fino al 12 luglio

Continuano i lavori e i cantieri per il bicentenario del Museo Egizio, chiuso fino al 13 luglio. In questo periodo il Museo organizza visite speciali, a museo chiuso, con i curatori per piccoli gruppi. I lavori di riqualificazione della corte interna, che diventerà una piazza aperta al pubblico, con una copertura in vetro e acciaio, secondo il progetto dello Studio OMA di Rotterdam, procedono, ma il Museo intende confermare la sua speciale relazione con il pubblico e il territorio. In attesa della riapertura prevista, nelle pause del cantiere, sarà possibile, previa prenotazione, visitare il Museo, proprio mentre cambia pelle. Le “Passeggiata col curatore” si svolgeranno tutti i giorni dal 25 giugno al 12 luglio per un massimo di 25 persone per gruppo.

INFO: www.museoegizio.it



SFIDE

Fino al 10 luglio

La Fondazione Circolo dei lettori torna al fiume per l’estate. Anche quest’anno il Circolo dei lettori si sposta alla Terrazza del Circolo Canottieri Armida nel cuore del Valentino con tre incontri per riflettere sul presente a partire dalle grandi questioni che riguardano ognuno di noi e cercare di capire meglio il mondo in cui viviamo. Sfide è il nome del ciclo estivo, realizzato in collaborazione con il giornale online Open, che dalle sponde torinesi del Po invita a riflettere sulle evoluzioni delle guerre, sulle prossime elezioni americane, sul rapporto tra propaganda e disinformazione, sulla crisi della sanità pubblica. A partire dal 26 giugno, per i successivi due mercoledì, i giornalisti e le giornaliste insieme al pubblico affronteranno alcune delle grandi questioni critiche della contemporaneità.

INFO: www.circololettori.it

CONSONANZE

Fino al 29 settembre

Gli spazi di Decoratori e Imbianchini, luogo simbolo della cultura cooperativa e sociale torinese ospitano la rassegna “Consonanze”, un progetto socio-culturale promosso dall’associazione Fa Bene e S-nodi, con la direzione artistica di Simone Campa, che unisce musica, parole e cibo per parlare di donne, migrazioni e diritti, attraverso un’esperienza interculturale e di condivisione, nell’ambito di “Road to Terra Madre”, il viaggio di incontri che culminerà con “Terra Madre Salone del Gusto” a settembre. Con l’Orchestra Terra Madre ad animare ogni appuntamento insieme alla Compagnia teatrale Asterlizze, Consonanze trasforma ogni evento musicale in un'occasione per esplorare racconti, narrazioni e riflessioni sulle sfide affrontate dalle donne migranti, sulla strada della piena inclusione nel luogo in cui vivono.

INFO: 2024.terramadresalonedelgusto.com/evento/consonanze

UNA NOTTE AL CASTELLO DI AGLIÈ

Sabato 6 luglio dalle 19

Club Silencio apre le porte del Castello Ducale di Agliè con Una notte al Museo, il format ideato e realizzato con l’intento di valorizzare e promuovere il patrimonio storico-culturale dei musei e degli edifici storici d’Italia. Il Castello Ducale di Agliè, parte del circuito dei Castelli del Canavese e patrimonio UNESCO, sarà aperto in orario straordinario serale permettendo l’accesso alla vasta collezione di opere d’arte di Carlo Felice di Savoia e Maria Cristina di Borbone. Ci sarà la possibilità di scoprire i dipinti ottocenteschi, la raccolta di statue di età romana proveniente dagli scavi di Villa Tuscolana, il teatrino ligneo incastonato tra le sale, la collezione orientale, il Salone d’Onore, il Salone delle Guardie del Corpo con la mostra temporanea “La Città Immaginaria” di Raffaele Salvoldi e molto altro. Punta di diamante del Castello sono gli spazi verdi come il Giardino all’italiana (visitabile fino alle 21) e le Serre e che racchiudono preziose collezioni di piante storiche e una maestosa fontana ottocentesca che simboleggia la Dora Baltea che si getta nel Po. Fino a mezzanotte i giardini saranno animati dalla selezione musicale di Alessandro Quara, artista di fama internazionale che ha suonato in alcuni dei club più esclusivi come il Bolgia di Bergamo e il Bora Bora di Ibiza. Durante la serata sarà poi possibile godere del concerto d’archi a lume di candela de Gli Archimisti nel Giardino.

INFO: www.clubsilencio.it

LANDSCAPES/PAESAGGI

Fino al 12 settembre

Alle Gallerie d'Italia, un primo assaggio di quello che si vedrà nel 2025 al Museo Egizio nella sala multimediale immersiva al piano ipogeo, ovvero il progetto Egitto Immersivo. Una grande installazione video che riporta l’attrazione sul paesaggio, tema su cui il Museo sta lavorando sia attraveso la fruizione multimediale, sia quella più tangibile del giardino che verrà allestito all’Egizio in vista del bicentenario. Al piano interrato delle Gallerie d’Italia i visitatori potranno entrare gratuitamente e osservare attraverso l’installazione video della durata di una decina di minuti il cambiamento dell’Egitto dal punto di vista storico ma anche paesaggistico. Il video diretto da Robin Studio è curato da 8 egittologi. Un viaggio che parte dalla campagna egiziana di oggi, verso le atmosfere e la cultura del passato.

INFO: gallerieditalia.com/it

CONCORDIA EXTRALIVE



La rassegna estiva del Teatro Concordia entra nel vivo:

Giovedì 4 luglio la "prima" tocca a Nada Duo, ossia la cantautrice Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese.

Venerdì 5 luglio, dopo aver mostrato la sua comicità unica con esilaranti sketch diventati virali sui social, Emanuela Cappello porta sul palco il suo mondo nel suo “Show”.

Sabato 6 luglio, con l’Akuakiara Battisti Lover Band, si torna indietro agli anni ’70 per rivivere la magica atmosfera delle canzoni di Lucio Battisti e la poesia senza tempo di Mogol.

INFO: Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it





LIRICA E CLASSICA

IL TRITTICO

Martedì 2 e Giovedì 4 luglio ore 19.30



Il tributo che il Regio ha fatto quest'anno a Giacomo Puccini si chiude questo mese Il trittico, proposto come il compositore lo concepì: un percorso unitario dall’oscurità verso la luce, il cui effetto finale è molto più potente della semplice somma delle parti. A comporlo sono la brutale tragedia Il tabarro, la lirica e sensibile Suor Angelica e la commedia Gianni Schicchi. Tre epoche, tre scenari, tre "colori", per Puccini è proprio in questi contrasti che risiede l'unità dell'opera. Sul podio dell’Orchestra sale Pinchas Steinberg, Ulisse Trabacchin è maestro del Coro e Claudio Fenoglio istruisce il Coro di voci bianche. Il nuovo allestimento, in coproduzione con il Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles, è firmato da Tobias Kratzer. Protagonista de Il tabarro e di Gianni Schicchi è Roberto Frontali, mentre Elena Stikhina e Anna Maria Chiuri affronteranno i personaggi intensi della protagonista di Suor Angelica e della zia principessa.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, web www.teatroregiotorino.it

MUSICA A REGIO APERTO

Venerdì 5 luglio ore 21



Concerto "Energia". L’anno zero del sinfonismo moderno, con la n. 1 di Beethoven: la sua vitalità e la sua energia indicano la strada per il romantico viaggio nelle highlands scozzesi di Mendelssohn. Riccardo Bisatti direttore, con l'Orchestra del Teatro Regio. Programma: Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21; Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n.3 in la minore op. 56 “Scozzese”.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, biglietti 5 euro, www.teatroregio.torino.it





TEATRO

ANCORA UNA E POI SPENGO

Martedì 2 Luglio alle ore 21.30



Storia semiseria di un’ossessione seriale, spettacolo tragicomico scritto e interpretato da Carla Carucci, con la regia di Francesca Lo Bue e la collaborazione alla drammaturgia di Erika Petromilli. Lo spettacolo racconta la storia di Lucia fra fallimenti professionali e amorosi e dipendenza da serie tv come unica via di uscita e di rivalsa sulla vita. La serata aprirà la rassegna di teatro comico nata dalla collaborazione fra Santibriganti Teatro e la Comunità Il Porto.

INFO: Comunità Il Porto, via Petrarca 18/bis, Moncalieri, www.santibriganti.it PRATO INGLESE

Romeo e Giulietta: 3-4-5-7-9-10-13-14 luglio ore 21

After Juliet: 2-6-11-12 luglio ore 21



Un dittico incentrato su una delle storie d’amore più famose di tutti i tempi: gli attori diplomati della Scuola del Teatro Stabile di Torino, diretti da Filippo Dini, sono gli interpreti della tragedia di Shakespeare che meglio esprime lo scontro tra generazioni che non riescono a comprendersi, ed il suo seguito ideale firmato da Sharman Macdonald.

ROMEO E GIULIETTA L’amore contrastato che finisce con la morte dei due innocenti amanti è un tema avvincente per ogni pubblico, in qualunque luogo, in qualunque epoca. Chi meglio di William Shakespeare ha saputo dare voce e corpo a questa narrazione, con i due ragazzi veronesi, Romeo e Giulietta, le cui famiglie sono divise da un odio insormontabile, che porterà i due giovani alla morte? Al Teatro Carignano in scena una delle storie più iconiche del teatro. Di William Shakespeare, regia Filippo Dini. Aiuto regia e dramaturg Carlo Orlando

AFTER JULIET Cosa accade ai Montecchi e Capuleti dopo la morte dei loro figli, Romeo e Giulietta? Benvolio, il migliore amico di Romeo, è innamorato di Rosalina, la cugina di Giulietta, ma Rosalina vuole vendicarsi. La storia inizia proprio dove il dramma di Shakespeare finisce per raccontare, con intensità visionaria e lampi di black humor, una vicenda ambientata in una città attraversata da lotte e odi mai sopiti. Di Sharman Macdonald. Regia Filippo Dini.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it ROBIN HOOD

Martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 luglio ore 10.30, sabato 6 ore 16, domenica 7 ore 12



Anche per l’estate 2024 il Teatro Carignano aprirà le sue porte al pubblico più giovane e alle famiglie: in scena il classico di Alexandre Dumas, per la traduzione e l’adattamento di Marta Cortellazzo Wiel, Christian di Filippo, Marcello Spinetta. La storia di Robin Hood, l’abilissimo arciere della foresta di Sherwood, si divide tra la speranza di ricongiungersi con il suo primo amore, Lady Marian, e la missione di proteggere il popolo dalle ingiustizie del Re Giovanni. Il coraggio del giovane è messo a dura prova quando la foresta di Sherwood viene minacciata dalla ferocia del sovrano, aiutato dal crudele Sceriffo. EÌ l'inizio di una grande avventura, su cui fioriranno leggende e ballate. Ad affiancarlo nelle sue imprese ci sono i suoi fedeli compagni tra cui il valoroso amico Little John e la scaltra Maude.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it IL CABARET IN PIAZZA

Mercoledì 3 luglio ore 19



Oggi l'ospite sul palco della rassegna di risate di Piazza Commerciale Botticelli è Emanuela Aureli, comica e imitatrice talentuosa volto tv e molto amata dal pubblico fin dai suoi esordi nel 1992 nel popolare programma “La Corrida”. In scena il suo spettacolo "Mamma ho perso...l'Aureli".

INFO: Piazza Commerciale Botticelli, via Botticelli 85, piazzabotticelli.it EUFORIA

Giovedì 4 luglio, ore 21



Barbara Foria è pronta a tornare con i suoi esilaranti monologhi sul palco per raccontare tutto quello che le donne non dicono, ma pensano. Tanti spunti di riflessione e di novità, raccontando i vizi e le virtù di essere donna oggi (con la D maiuscola) in balia di uomini (con la ‘c’ di cuore minuscola). Dunque la donna di oggi, coi social e WhatsApp e soprattutto con l’amore virtuale: tutto proposto con grande ironia, ma anche gioia.

INFO: Parco Dora Live, www.parcodoralive.it L'ALBERO DEI REGALI - LE STORIE CORAGGIOSE

Domenica 7 luglio, ore 11