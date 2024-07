Maurizio Montagnese nuovo presidente dell'Istituto Italiano per il Turismo per tutti

“In un mondo culturalmente evoluto e pronto ad accettare i cambiamenti necessari per costruire una società migliore – ha dichiarato Maurizio Montagnese – in cui siano rispettate la dignità e l’autonomia di tutti, è fondamentale garantire la libertà di movimento a chiunque e in particolare alle persone con disabilità a cui bisogna guardare come turisti con esigenze speciali, ma uguali a tutti gli altri. Anche a loro deve essere data l’opportunità di viaggiare, di fare esperienza dei luoghi d’arte e di cultura e di partecipare ad eventi, concerti ed escursioni esattamente come indicato, per altro, dagli obiettivi della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Da questo punto di vista isiTT svolge un compito strategico essenziale, fornendo occasioni di formazione per gli operatori turistici in sinergia con i tour operator che si sono tradotte sul territorio piemontese nella realizzazione di itinerari turistici accessibili come per esempio è accaduto nel 2023 nelle Langhe con il Catalogo Langhe for All”.