NUOVE NOTE - Xylema: "Ci immergiamo nel disagio della quotidianità per trasformarlo in musica"

Gli Xylema si formano nel 2014 dalla voglia di mettersi in gioco e divertirsi dei componenti del gruppo. Iniziano a scrivere i loro testi in inglese e scelgono un nome che arriva dalla botanica, successivamente il gruppo cambia identità e per arrivare a più ascoltatori scelgono di scrivere i loro brani in italiano. Con il loro punk rock si immergono nel disagio diffuso che pervade la quotidianità, cercando di catturare e trasformare in parole le sfumature di quella sensazione di malessere generale che spesso caratterizza la nostra epoca.

Come si sono formati gli Xylema e perché si chiamano così?

Ci siamo formati nel 2014 grazie ad un messaggio su Facebook di Francesco, che ha contattato me (Alessandro) e a mia volta ho contattato Margherita. Tutti e tre avevamo voglia di metterci in gioco e divertirci, iniziando da subito a scrivere canzoni inedite in inglese dentro ad un genere che spaziava un po’ per tutto quello che ascoltavamo e ci piaceva. Nel 2021 la formazione cambia con l'entrata di Gioele al posto di Margherita alla batteria, che conoscevamo già da anni perché suonava in progetti musicali della nostra zona. Il nome del progetto arriva dalla botanica: xilema infatti è il nome dei condotti presenti nelle foglie delle piante che portano le sostanze nutrienti, un po’ come le nostre vene. Il nome lo ha ideato Margherita, ex batterista del gruppo che stava al tempo studiando a proposito di quegli argomenti.



I vostri primi brani erano in inglese e poi siete passati all’italiano, cosa vi ha portato a cambiare lingua?

Abbiamo cominciato a scrivere in italiano piuttosto che continuare in inglese perché eravamo arrivati a un punto in cui la nostra identità artistica stava prendendo forma e volevamo un mezzo in più per arrivare in maniera più immediata a chi ci ascoltava.





Cosa ispira la scrittura dei vostri testi?

Per la stesura dei nostri testi traiamo ispirazione da un ampio spettro di esperienze di vita vissuta, profondamente segnate dal contesto provinciale in cui siamo cresciuti. Ci immergiamo nel disagio diffuso che pervade la quotidianità, cercando di catturare e trasformare in parole le sfumature di quella sensazione di malessere generale che spesso caratterizza la nostra epoca.

Come vi descrivereste ad un ascoltatore che non vi conosce?

Siamo un power trio punk rock della provincia piemontese. Musica immediata con un sound granitico riconducibile alla scena grunge anni 90 sono ciò che ci caratterizza. I testi sono in italiano e trattano di esperienze personali influenzate da un contesto provinciale.





La vostra Torino musicale e non.

Torino per noi è una città estremamente stimolante, ricca di eventi culturali e concerti delle band che amiamo. Negli ultimi anni ci ha accolto calorosamente, permettendoci di esibirci su numerosi palchi e di immergerci in una vivace scena musicale in costante fermento.





News, live in programma, appuntamenti.