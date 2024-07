Movimento Cinque stelle: una domenica in piazza per dire che "Torino ripudia il fascismo"

Manifestazione di piazza, oggi, per il Movimento Cinque stelle. "Oggi siamo scesi in piazza a Torino, al sit in organizzato da diverse realtà giovanili, tra cui il Network Giovani del Movimento 5 Stelle, per ribadire a gran voce il nostro “no” al fascismo e chiedere che venga fatta chiarezza su quanto emerso dall’inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale, la sezione giovanile di Fratelli d’Italia", dicono Elisa Pirro, senatrice M5S, Sarah Disabato, consigliera regionale M5S Piemonte, Alberto Unia, consigliere regionale M5S Piemonte e Dorotea Castiglione, consigliera comunale M5S Città di Torino.



"Le immagini dell’inchiesta stanno facendo il giro del mondo e raccontano fatti gravissimi, con numerosi episodi di razzismo e antisemitismo e lodi esaltate al fascismo e al nazismo. Una vergogna di cui si sta macchiando il nostro Paese nel silenzio generale, con i leader di Fratelli d’Italia che prima di prendere le distanze da certi atteggiamenti hanno puntato violentemente il dito contro i giornalisti rei di avere acceso un faro sulla vicenda. La politica non può far finta di non vedere cosa sta accadendo in Italia. Gli episodi denunciati sono in costante aumento, solo ieri a Torino un ragazzo è stato aggredito a seguito della pubblicazione di un video di condanna del fascismo. Un altro ha subito violenze con movente di stampo razzista. Non possiamo permettere che accadano fatti simili e chiediamo a Fratelli d’Italia e alla sua leader di fare chiarezza su quanto accade quotidianamente nel partito", dicono.



E concludono: "Ringraziamo i tanti giovani che hanno organizzato questa manifestazione, ricordando a tutti quanto sia importante coltivare i valori dell’antifascismo, della democrazia e della giustizia sociale che sempre di più vediamo messi a dura prova".