Corruzione Liguria, Toti non si ricandiderà alle Regionali

(Adnkronos) - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari con l'accusa di corruzione, non si ricandiderà alle prossime elezioni Regionali. Lo dice il suo avvocato Stefano Savi in una nota in cui spiega la richiesta di revoca degli arresti domiciliari davanti al Tribunale del Riesame. ''Quanto alle elezioni - scrive Savi - le prossime previste riguardano il rinnovo del Consiglio Regionale, e non possono ritenersi rischio né attuale, visto la distanza di un anno e tre mesi dalla loro celebrazione, né concreto, visto che il Presidente non parteciperà''.