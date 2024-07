Inalpi SpA sarà Official Dairy Partner del Torino Football Club

Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Inalpi SpA sarà Official Dairy Partner del Club per le prossime due stagioni.

Nasce oggi la partnership con una delle aziende più rinomate del territorio piemontese. Inalpi, azienda con sede a Moretta (Cuneo) e primo player del comparto lattiero caseario del Piemonte, prosegue il suo percorso di partnership con il mondo sportivo e non solo. Dopo essere diventata – nel mese di gennaio 2024 – naming sponsor dell’Inalpi Arena, sigla un nuovo accordo con il Torino FC. Un progetto di vicinanza allo sport che Inalpi da sempre persegue in numerosi ambiti sia con realtà territoriali che con i grandi protagonisti nelle diverse discipline. Tra gli appuntamenti internazionali, va ricordato il Fencing Gran Prix – Trofeo Inalpi di cui l’azienda è Title Sponsor da 13 anni, evento che porta a Torino i più grandi atleti mondiali della scherma.

Questa scelta punta ad associare il brand cuneese alle realtà sportive e agli eventi piemontesi, in un percorso che racconta la realtà di Inalpi, i suoi progetti e l’innovazione che hanno portato ad una crescita equa e trasparente, la sua filiera del latte, le persone e il territorio che ne fanno parte.

Inalpi sarà presente nelle sale dello Stadio Olimpico Grande Torino con alcuni prodotti e avrà visibilità sui principali strumenti di comunicazione durante le partite. Il brand comparirà inoltre sul retro del kit di allenamento e del Warm Up nel giorno gara della prima squadra maschile.

“La scelta di creare questa nuova collaborazione con il Torino FC – realtà calcistica fortemente radicata nel territorio piemontese, che è stata protagonista della storia del calcio italiano e anche della storia dell’intera nazione – è per noi di Inalpi motivo di orgoglio”. – dichiara Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi – “Con la chiusura dell’accordo abbiamo scelto di avviare un percorso nel quale cammineremo al fianco di una squadra amata a Torino, in Piemonte e non solo. La nostra storia, la storia di Inalpi, è da sempre caratterizzata dalla volontà di condividere obiettivi e traguardi con i nostri partner, sapendo che si va lontano solamente quando si sceglie di camminare insieme agli altri. Ci auguriamo quindi di poter percorrere una lunga ed emozionante stagione insieme al Torino”.

Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC ha aggiunto: “È per noi un onore poter avere Inalpi nella nostra famiglia di partner. Da ormai molti anni stiamo cercando sempre di più di dare vita a collaborazioni con realtà piemontesi per rinsaldare il forte collegamento tra il Club e il territorio. Sono felice che il brand Inalpi sia quotidianamente al fianco della squadra durante gli allenamenti allo Stadio Filadelfia e come Warm Up Back Partner nel giorno gara”