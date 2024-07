Nichelino: 30mila spettatori, 19 spettacoli, 10 sold out: il Teatro Superga chiude una stagione da record

Con 10 sold out su 19 spettacoli in programma – 12 in cartellone al Teatro Superga di Nichelino, 7 concerti di “Lirica e Musical a Corte” nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi e “Film Music Concert” nel Cortile d’Onore – il Teatro Superga chiude con 30mila spettatori, tra spettacoli della stagione teatrale 2023-2024, affitti ed eventi privati.

«L’innovazione, la ricerca di nuovi linguaggi e la sperimentazione sono la cifra stilistica del Teatro Superga – dichiara il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo –. Ogni anno è una sfida e ogni anno i numeri ci dimostrano che per i nostri cittadini il teatro è occasione di svago e di incontro ma anche di riflessione sui temi d’attualità».

"Quest’anno – spiegano i direttori artistici del Teatro Superga Claudia Spoto, Alessio e Fabio Boasi – abbiamo puntato su spettacoli non convenzionali e sul musical assecondando una forte richiesta del pubblico di evasione e di partecipazione agli spettacoli".

Hanno registrato sold out, lo spettacolo di apertura della stagione: “Testimone d’accusa” dalla maestra del brivido Agatha Christie, uno dei migliori drammi giudiziari per la prima volta in Italia a teatro, con la partecipazione attiva di 6 giurati scelti tra il pubblico chiamati ad emettere il verdetto. “La famiglia Addams” in una nuova produzione musicale della Compagnia della Corona. Luca Bono che ha portato in scena con “L’illusionista” il primo one man show, diretto da Arturo Brachetti, in una formula originale e inedita per i palcoscenici teatrali. Ambra Angiolini in “Oliva Denaro” e Davide D’Urso in “Metadurso” (doppio sold out). E poi il musical e la lirica alla Palazzina di Caccia di Stupinigi: Aida, Rock Musical, La Traviata e l’ultimo spettacolo che ha chiuso la stagione il 28 giugno: “Film Music Concert”, le più belle colonne sonore eseguite dall’Orchestra e Coro Magister Hamoniae con special guest Carlo Romano, oboista del Maestro Ennio Morricone.

La stagione 2023-2024 del Teatro Superga è promossa dalla Città di Nichelino e Sistema Cultura, con il sostegno di Fondazione CRT e Regione Piemonte, firmata dalla direzione artistica di Alessio Boasi, Fabio Boasi e Claudia Spoto, in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Produzione esecutiva Fondazione Reverse. Creative mind: Noir Studio.

Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino (TO)

tel. 011 6279789 sito web www.teatrosuperga.it biglietteria@teatrosuperga.it

