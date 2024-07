Allerta meteo arancione domani in Lombardia e Alto Adige, arrivano piogge e temporali

(Adnkronos) -

Allerta meteo arancione domani 12 luglio in Lombardia e Alto Adige con l'arrivo di piogge e temporali sul Nord Italia dovuto a un flusso di correnti in quota moderatamente più fresche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta.

L’avviso prevede dalla sera di oggi, giovedì 11 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 12 luglio, allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su alcuni settori della Lombardia. Valutata, inoltre, allerta gialla nella Provincia Autonoma di Trento, su gran parte del Piemonte e su ampi settori di Lombardia e Veneto.

Diramata, dal centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, un'allerta gialla anche per la città di Milano per temporali dalla mezzanotte di oggi, giovedì 11 luglio.

"Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città", assicura Palazzo Marino, che raccomanda ai cittadini, durante l'allerta meteo, di "non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo".