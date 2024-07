Ippodromo di Vinovo, 7 corse compreso un piccolo Gran Premio

Prima della breve pausa agostana, l'Ippodromo di Vinovo ha in calendario ancora due appuntamento con le Notturne dedicate al trotto. Si comincia domenica 14 luglio, come al solito dalle 19:45 e la possibilità di vedere sui nostri schermi anche Spagna-Inghilterra, la finale dei Campionati Europei di Calcio. Sette le corse in programma, con la più ricca per cavalli di cinque anni ed oltre impegnati sul miglio. Saranno in sei al via, ma tutti soggetti di qualità e che in qualche caso hanno frequentato Gran Premi. In particolare Dubhe Prav, Coltwine Di Casei e Drake Gar, nelle mani rispettivamente di Santino Mollo (al rientro dopo il recente matrimonio con Melissa), Marco Stefani e Andrea Farolfi.

Nella principale corsa di contorno, buoni tre anni al via dietro le ali dell’autostart: Flaminio, Floris Day Bar, Futuro Di Rasty e First Love Bar sembrano i più quotati. Sarà anche una sfida fra le guide che dominano la classifica locale: in testa Andrea Guzzinati, seguito da Santo Mollo e Andrea Farolfi. La corsa gentleman della serata è anche quella con il numero più alto di adesioni: 10 in pista a sfidarsi per la vittoria. Marco Castaldo con Fly Lr e Felice Tiene con Fair Lady Gar sono i favoriti per il pronostico nonostante numeri complicati.

Ancora una volta ci sarà la possibilità di cenare presso il Ristorante HippoBreak, affacciato sulla pista. Consigliata la prenotazione chiamando Vittorio, al 347.4883633. Come sempre l’ingresso sarà gratuito oltre che libero. Prossimo appuntamento domenica 21 luglio: al centro del programma le Selezioni per il Nord del Campionato Femminile delle tre e quattro anni sulla distanza del doppio km. Le prime tre classificate accederanno alla finale del 8 agosto al Garigliano.