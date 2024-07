Torino raccoglie la squadra dei 26 per essere protagonista nell'innovazione sociale

Individuata come sede del 'Centro di Competenza Italiano per l’innovazione sociale Seed', che nei locali dell’Open Incet ha la propria base operativa, Torino si è aggiudicata il progetto Seed2Scale 2024-2027. La nostra città guida un partenariato con 26 tra autorità pubbliche, università e centri di ricerca, intermediari e professionisti di cinque diversi Paesi (Croazia, Grecia, Italia, Romania e Slovenia).

Entra così nella sua seconda fase l’iniziativa promossa della Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione Europea, attraverso il programma EaSI e il Fondo Sociale Europeo Plus (ESF+) che, a partire dal 2021, ha sostenuto lo studio e la nascita di 27 Centri nazionali per l’Innovazione Sociale.

Obiettivo del nuovo progetto, della durata di 30 mesi, è supportare lo sviluppo dei Centri di Competenza Nazionali e di metterli in rete tra di loro per costruire un’infrastruttura europea in grado di facilitare il trasferimento e l'aggiornamento di soluzioni innovative alle sfide sociali attuali, in particolare nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale costruendo un portafoglio comune e complementare di competenze.

“Le grandi sfide dell’esclusione sociale, la povertà, le lacune nell'alfabetizzazione digitale, i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, la deindustrializzazione e la necessità di una transizione giusta verso una vita più sostenibile richiedono un sforzo per generare soluzioni – spiega l’assessora all’Innovazione Chiara Foglietta - Questo progetto incoraggerà gli scambi transnazionali di idee, competenze e le migliori pratiche e consentirà alle persone di cambiare in meglio le loro comunità”.

Il progetto, che ha un budget di 140mila euro, è finanziato per l’80% con fondi comunitari.