Penitenziari nel caos, i Radicali a Cirio: "Istituisca una delega alle Politiche carcerarie"

Continuano le proteste dei detenuti nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, continuano le richieste degli agenti della polizia penitenziaria e con uno sconvolgente numero continuano i suicidi in carcere. La stagione estiva peggiora ulteriormente la situazione complessiva: strutturale, funzionale, psicologica.

I radicali dell'Associazione Aglietta chiedono al presidente della Regione Alberto Cirio di istituire una delega alle politiche carcerarie. "Continuiamo a vedere un'emergenza carceri nel totale disinteresse della politica. Un'emergenza che diviene ormai una terribile normalità. Le realtà e le associazioni che si occupano di carcere, i garanti dei detenuti, i sindacati della polizia penitenziaria non sanno nelle istituzioni locali a chi rivolgersi. Chiediamo al presidente della Regione Cirio che nella giunta appena composta venga designata una delega alle politiche carcerarie. Senza nulla togliere al Ministero della giustizia si devono attivare sul territorio tutti i dispositivi di legge a disposizione per incrementare attività, coinvolgimento di comunità locali e imprenditori, opportunità di studio e lavoro. Il silenzio e il disinteresse o le vuote parole non sono più tollerabili, ci vuole una delega esplicita e urgono azioni concrete anche a livello regionale." dichiarano in una nota Lorenzo Cabulliese (coordinatore dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta) e Igor Boni (esponente radicale).