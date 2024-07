Rivoli, arriva anche alle porte di Torino il progetto politico centrista della Lista Cirio

Un progetto politico di centro per il territorio e per la città, lontano dagli estremismi, ispirato a ideali liberali e moderati, alla ricerca di risposte ai problemi dei cittadini:



Questo l'identikit della Lista Cirio - Rivoli nel cuore che, nelle recenti elezioni amministrative, con i suoi 1.738 voti pari al 7,6%, rappresenta un segnale importante nel panorama elettorale della città. La lista ha presentato le proprie linee d'azione politica ieri pomeriggio: un progetto che riguarda non solo Rivoli, ma l'intero territorio della Città metropolitana e che vede l'adesione di numerosi amministratori locali.



Katja Agate, Consigliera comunale, capogruppo Lista Cirio - Rivoli nel cuore: "Faremo opposizione in consiglio comunale in modo propositivo e costruttivo, attraverso idee e progetti basati sulle reali necessità per la nostra città. Noi crediamo nella condivisione delle idee e nella partecipazione popolare e oggi annunciamo con grande orgoglio quella che ci piace definire la linea del centro. Questo è anche il momento per ringraziare Andrea Tragaioli, un sindaco stimato ed apprezzato. Siamo aperti a nuovi ingressi nel gruppo, per chi condivide il nostro progetto".



Daniela Ruffino (Azione), Deputata del territorio: "Annunciamo oggi la costituzione del gruppo consigliare nel consiglio comunale di Rivoli, ma anche di un gruppo operativo su tutto il territorio metropolitano, composto da consiglieri Comunali di grandi e piccole realtà che si mettono a disposizione per rafforzare il nostro progetto. Un gruppo comprende anche un consigliere regionale, Sergio Bartoli, e avrà il mio contributo come parlamentare dell’area metropolitana. L’esperienza della lista Cirio e’ stata entusiasmante e deve proseguire: noi lavoreremo in questa direzione".

Sergio Bartoli, consigliere regionale Lista Cirio Presidente: "Ringrazio la capogruppo Katja Agate per l’invito a questa importante conferenza stampa e per il lavoro che sta svolgendo. Come Consigliere Regionale, il mio ruolo è quello di supportare e rappresentare le istanze del territorio in seno alla Regione Piemonte.

Il risultato elettorale eccellente raggiunto da Katja Agate dimostra che la buona politica esiste e si manifesta quando si lavora a contatto con i cittadini, dialogando con loro per cercare di trovare risposte ai loro problemi. La presenza dell’on. Ruffino, del sindaco uscente Tragaioli e del sottoscritto accanto a Katja conferma l’importanza di “fare rete” tra i vari livelli istituzionali: Comune, Regione, Parlamento. È infatti importante che i comuni non si sentano isolati ma abbiano la possibilità di sottoporre le istanze del territorio ai livelli decisionali e amministrativi superiori. Ecco perché è necessario che i rappresentanti delle istituzioni lavorino insieme, come vogliamo fare qui noi oggi, per dare risposte ai cittadini".



Andrea Tragaioli, capogruppo Forza Italia, già sindaco di Rivoli:

"Essere qui questa sera una testimonianza politica importante. Dalla data del ballottaggio la lista si e’ riorganizzata per proseguire nel lavoro per la città. Con la nostra esperienza intendiamo svolgere il ruolo di grande responsabilità di una minoranza attenta e vigile.

Metto a disposizione la mia esperienza per continuare a lavorare per la nostra città".



Piero Antonio Boffa, candidato Lista Cirio - Rivoli nel cuore

"La lista e’ pronta a dare tutto il sostegno possibile a questo progetto politico: a Rivoli c’è un gruppo collaudato, che conosce i temi della città, pronto a seguire la capogruppo Katja Agate.