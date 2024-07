Basket, con Kesmor Osatwna la Reale Mutua allunga la rotazione nel reparto lunghi

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare di aver sottoscritto un accordo con il giovane atleta Kesmor Osatwna. Ala grande di 202 cm, Osatwna rimarrà così nel club gialloblù allungando il roster di coach Matteo Boniciolli, dopo aver fatto il suo esordio in Serie A2 nella passata stagione proprio con la maglia della Reale Mutua.

Dopo aver firmato l’accordo con la Reale Mutua Basket Torino, Kesmor Osatwna ha espresso la sua volontà di mettersi al lavoro sotto la guida di coach Boniciolli: “Sono contento di continuare a far parte della Reale Mutua Basket Torino. Affronto la prossima stagione con la voglia di continuare a migliorare sia come persona che come giocatore, cercando di dare il massimo in tutto ciò che mi verrà richiesto dall’allenatore.”

Coach Matteo Boniciolli è fiducioso sul potenziale di Osatwna e sullo spazio che il ragazzo potrà guadagnarsi nel corso dell’anno: “Sono contento che Kesmor Osatwna continui a far parte della nostra squadra dopo aver completato con noi il suo percorso giovanile. Ha doti atletiche straordinarie, fuori dal comune. Ha già esordito in A2 l’anno scorso. Lavorerà a tempo pieno con la nostra squadra, ciò significa che non solo si allenerà con il gruppo dal punto di vista tattico, ma gli sarà dedicata anche molta attenzione per sviluppare le sue qualità tecniche. Sono sicuro che nell’arco di una stagione di 38 partite ci sarà spazio per tutti, anche per lui. Gli ho detto di essere sempre pronto, perché trova un allenatore che non ha mai avuto problemi a schierare in campo giocatori giovani che si propongono in maniera intelligente e determinata. Starà a lui guadagnarsi questo spazio”.

CARRIERA – Nato a Torino il 13 gennaio 2004, Osatwna ha iniziato la trafila delle giovanili nel vivaio della Novipiù Campus Piemonte, con cui ha affrontato anche le sue prime esperienze da senior in Serie C Silver. Dopo una stagione in doppio utilizzo tra Moncalieri (U19 Eccellenza) e CUS Torino (C Gold), nel 2023 ha accettato la chiamata della Reale Mutua Basket Torino, con cui ha completato il suo percorso a livello giovanile registrando una media di 15.1 punti a partita nel campionato Under 19 Eccellenza.

Oltre al suo impegno con la squadra di coach Francesco Raho, Osatwna è stato anche aggregato alla prima squadra, collezionando le sue prime presenze in Serie A2 e mettendo a referto i suoi primi punti nelle vittorie interne contro Agrigento e Luiss Roma. Nella prossima stagione, Osatwna continuerà a lavorare a tempo pieno con il gruppo della Serie A2 sotto la guida di coach Boniciolli.