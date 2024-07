A Torino bus strapieni d'estate, Sganga (M5S): "Corse tagliate e deviazioni per lavori"

Nonostante le scuole chiuse ed una parte dei torinesi già in vacanza, i bus risultano in alcuni casi superaffollati. Molte volte i passeggeri non riescono a salire sui mezzi pubblici, se non spingendo chi si trova già dentro accalcato, oppure sono costretti a rimanere a terra.

Persone a terra

Da Torino nord alla zona sud, si moltiplicano le segnalazioni di linee dove i pullman passano solo due volte l’ora e sono talmente pieni da obbligare le persone a dover rinunciare al viaggio. A denunciare i problemi la consigliera del M5S Valentina Sganga, in apertura della commissione dedicata alla presentazione della Carta della Mobilità Gtt.

Impossibile salire sull'11

La pentastellata ha documentato lei stessa la situazione con un video alla fermata Cuneo, nel cuore di Aurora, dove si vede chiaramente un bus della linea 11 sovra affollato, con uomini e donne costretti a rimanere sulla banchina in attesa del mezzo successivo. Scene analoghe, se non peggiori, allo stop Emilia.

Disagi che si ripetono anche su altri tracciati, come raccontano le informazioni ricevute. Si registrano problemi anche sulle linee 51, 74 e 4. “Volevo capire -ha detto Sganga, all’indirizzo dei rappresentanti del Gruppo, presenti in audizione -quanto fosse diffuso il fenomeno e se avevano dei dati specifici sulle tratte che sono in carenza”. "Purtroppo - ha aggiunto la consigliera del Movimento - ad ora non abbiamo avuto risposte, ma approfondire è necessario perchè la qualità del servizio si misura così".

"Corse estive tagliate"

A questo si aggiungono le deviazioni del percorso dei mezzi per i lavori, “che chiaramente peggiorano la questione delle corse estive già tagliate”. Segnalazioni che Sganga ha girato negli scorsi giorni all’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta.

Foglietta: "Potenziata la linea 11"

“Nei giorni scorsi - replica Foglietta - avevamo ricevuto numerose segnalazioni: ci siamo attivati con Gtt per conoscerne le cause ed individuare possibili soluzioni. Da una prima analisi sembrerebbe che il sovraffollamento avrebbe riguardo in modo particolare la linea 11, dal momento che molti passeggeri l’avevano individuata come alternativa alla linea 10 che vedeva il suo percorso deviato a causa dei cantieri in via Cigna".