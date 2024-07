Caldo estremo addio, oggi solo 9 città con bollino rosso: arriva il maltempo

(Adnkronos) -

Il caldo estremo portato in Italia dall'anticiclone Caronte si attenua e oggi domenica 21 luglio scendono a 9 le città con il bollino rosso, il massimo livello di allerta. Mentre arriva il maltempo con piogge e temporali al Nord-Ovest e allerta gialla su 4 regioni: Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, gran parte del Piemonte e della Lombardia.

Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica per oggi il bollino rosso su Ancona, Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara e Roma. Napoli è in giallo mentre Milano passa al verde, come Brescia e Torino.

Il livello 3 di allerta, ricorda il ministero della Salute, indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Il caldo allenta la presa perché cambia nettamente il quadro metro. Sin dalle prime ore di domenica 21 luglio il maltempo si farà sentire sulle regioni del nord, a partire da ovest. La pioggia lascerà anche il posto alla grandine, mentre il maltempo scenderà progressivamente verso sud ragigungendo prima la Toscana e poi le altre regioni, con conseguente calo delle temperature a partire dal Settentrione.