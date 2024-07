Giornalista aggredito, la Digos lavora per identificare tutti i protagonisti

Prosegue il lavoro degli investigatori della Digos di Torino per identificare i militanti di estrema destra che sabato hanno partecipato all'aggressione del giornalista de La Stampa Andrea Joly, in via Cellini, durante la serata per il 16 anni del circolo Asso di Bastoni.

Due persone già identificate domenica

Ieri la polizia aveva già identificato due volti noti di Casa Pound, come riferisce l'agenzia di stampa Ansa: si tratta di un 45enne e un 53enne, riconosciuti anche dalla vittima dell'aggressione.

Manifestazione per la libertà di stampa

Domani, martedì 23 luglio, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l’Associazione Stampa Subalpina hanno organizzato un presidio alle ore 18, sotto alla Prefettura di Torino, in difesa della libertà di stampa garantita dalla Costituzione: "Saremo in piazza per chiedere alle istituzioni di vigilare affinché episodi di questo genere non si debbano ripetere e per rispondere a chi pensa che con la violenza gratuita e ottusa si possano censurare le idee e le azioni".