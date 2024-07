SportivaMente torna a Busto Arsizio per tre serate tra cultura, sport ed emozioni

Settembre. Un mese ricco, tra il rientro a scuola e in ufficio, la ripresa delle varie attività che caratterizzano la nostra quotidianità… E poi, puntuale come un orologio, ecco tornare SportivaMente - il Festival dei libri sportivi.

Per il terzo anno consecutivo, questo appuntamento che unisce sport e letteratura, torna ad animare Busto Arsizio. Da giovedì 5 a sabato 7, infatti, Piazza Vittorio Emanuele II vedrà il susseguirsi di grandi nomi del mondo dello sport. Due (o tre) ospiti a sera - il programma è in via di definizione - ci regaleranno grandi emozioni, attraverso il racconto delle loro storie, esperienze, avventure.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Territori, è stata apprezzata negli anni per essere una vera e propria educazione allo sport che partecipa allo sviluppo culturale, relazionale, economico, turistico del territorio, grazie alla condivisione e al confronto di storia, riflessioni ed esperienze focalizzate sulla salute, sulla diversità, sul fair play.

«La terza edizione di SportivaMente conferma la straordinaria ricchezza dell’offerta letteraria in città - afferma la vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Busto Arsizio Manuela Maffioli - Il festival infatti costituisce ormai un tassello importante del poliedrico mosaico dedicato alla valorizzazione e alla promozione del libro e della lettura, che, sotto la capace e instancabile regia della nostra Biblioteca civica G.B. Roggia, annovera ormai appuntamenti consolidati come Ba Book, Autunno tra le righe e Balloon, in grado di spaziare liberamente tra generi, pubblicazioni, temi e approfondimenti molto diversi tra loro, efficaci catalizzatori di un pubblico sempre più vasto. La scelta di piazza Vittorio Emanuele è, inoltre, elemento di particolare rilevanza, poiché si aggiunge allo sforzo che da qualche anno stiamo conducendo per la vitalità di uno spazio centrale di grande fascino, ma non ancora al massimo delle sue potenzialità».

«I valori universali dello sport saranno per il terzo anno al centro di un festival che ospitiamo in città con grande piacere - commenta l’assessore allo sport bustocco, Maurizio Artusa - Il mio grazie va agli organizzatori che, come sempre, hanno predisposto un programma di grande qualità, in grado di appassionare sportivi e lettori e di suscitare emozioni, riflessioni e approfondimenti. A Busto il terreno è molto fertile, la profonda passione per lo sport che si percepisce in città è sostenuta con attenzione dall’Amministrazione comunale e alimentata ogni giorno da società di grande esperienza e professionalità. Sono certo che ascoltare le storie che gli autori porteranno in piazza Vittorio Emanuele sarà fonte di ulteriore ispirazione».

«Le edizioni 2022 e 2023 di SportivaMente hanno avuto un grande successo: sia la prima, più "diffusa" tra Busto Arsizio, Varese e Laveno Mombello, sia la seconda nel 2023 a Busto Arsizio - Città Europea dello Sport. Tra gli ospiti che hanno partecipato alle precedenti edizioni ricordiamo Dan Peterson, Ilaria Salis, Alberto Rimedio, Francesca Porcellato, Gianluca Pagliuca, Gene Gnocchi e grandi ospiti saranno presenti anche in questa nuova edizione. Vi aspettiamo quindi a Busto Arsizio, da giovedì 5 a sabato 7 settembre, con appuntamenti dedicati allo sport, alla cultura e al benessere. Anticipiamo la presenza del karateka Luigi Busà e di Mauro Berruto, già commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile italiana e direttore tecnico della nazionale italiana di tiro con l'arco», sono le parole di Andrea Borri, Direttore Artistico di SportivaMente - il Festival dei Libri Sportivi.