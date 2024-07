Ancora nuvole nere su Mirafiori: più ammortizzatori sociali, coinvolti oltre 3.100 lavoratori Stellantis

Ancora nuvole nere su Stellantis a Mirafiori: si amplia la forbice di utilizzo degli ammortizzatori sociali e si supera quota 3000 lavoratori coinvolti. Questa mattina sono infatti state prorogate le scadenze dei contratti di solidarietà già aperti nei mesi scorsi (linee Maserati e 500BEV) e se ne sono aperti altri per le aree che non erano state ancora interessate (Preassembly & Logistic Unit, RG Premium, Presse, Costruzione Stampi, ex Pcma oggi incorporata in Stellantis).

Oltre 3.100 lavoratori coinvolti

Il totale è pari a 3112 lavoratori e lavoratrici coinvolti. "Gli annunci, - commenta la Fim-Cisl Torino e Canavese - se non supportati da fatti concreti, rimangono tali e finiscono con il creare soltanto false speranze. Come sindacato, unitariamente, da molti mesi siamo scesi in piazza, abbiamo presidiato ogni tavolo istituzionale, approfondito ogni tematica, fatto proposte concrete".

"Lo abbiamo fatto - prosegue l'organizzazione sindacale - dichiarandoci disponibili ed aperti a strategie industriali che avessero un unico presupposto: la sostenibilità sociale attraverso dalla conferma della missione produttiva degli stabilimenti e del ruolo centrale di ingegneria e ricerca nelle sue varie forme".

Convocazione al Ministero il 7 agosto

Ieri le Segreterie nazionali hanno confermato la convocazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il 7 agosto. "E' proprio da quella sede che ci aspettiamo che si concretizzi l’accordo quadro con l’obiettivo del milione di veicoli da produrre nel nostro paese, con quota parte di progetti da destinare a Torino" conclude la Fim-Cisl.