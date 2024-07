Lotta Olimpica: al via il campo del Centro Universitario Sportivo torinese a Bardonecchia

Prenderà il via lunedì 29 luglio a Bardonecchia presso il Palazzetto dello Sport l’International Pro-Wrestling Camp organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese. Il camp terminerà sabato 4 agosto e interesserà le categorie Under 15, Under 17, Under 20 e Senior. Sarà seguito dagli allenatori cussini e da quelli della nazionale e coinvolgerà oltre 500 atleti provenienti da tutta Europa.

Queste le parole del Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio: “siamo onorati di aver portato a Bardonecchia un camp di lotta di così alto livello che sicuramente attirerà l’attenzione degli appassionati di questo sport presso la località montana. Ma non solo. Questo camp farà sì che anche semplici curiosi o vacanzieri vengano a conoscenza e si possano appassionare a questo bellissimo sport. Ci auguriamo che questo collegamento tra Torino e Bardonecchia continui a crescere come servizio per lo sport universitario della nostra città”.

Le parole del Responsabile Tecnico Alessandro Saglietti: “grazie alla collaudata macchina operativa del CUS Torino siamo riusciti in pochi anni a far diventare questo camp un vero punto di riferimento per la preparazione delle migliori squadre europee. Quest’anno abbiamo superato i 500 partecipanti, allargando il cerchio anche a Canada, USA e Uzbekistan, merito, oltre che dell’altissimo livello tecnico portato in campo, anche della splendida cornice che Bardonecchia offre. Sono sicuro che da lunedì ci sarà da divertirsi, spero di vedere molti curiosi affacciarsi a sbirciare gli allenamenti al palazzetto”.