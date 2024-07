Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2030: Torino ospiterà il pattinaggio di velocità

Mentre Parigi si prepara alla cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi 2024, la fiamma del braciere olimpico torna ad accendersi anche per la nostra città.

L’Oval di Torino ospiterà infatti le gare del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali del 2030 che nelle ultime ore sono state ufficialmente assegnate dal Comitato olimpico internazionale (CIO) alla Alpi francesi.

Ad annunciare la notizia da Parigi, dove ha avuto luogo la 142esima sessione plenaria del CIO, è il Sindaco Stefano Lo Russo: “una notizia -spiega- che arriva dopo mesi di lavoro in sinergia con la Regione Piemonte e ci rende molto orgogliosi. Con il desiderio di rivivere quei momenti e le ricadute di questo grande evento sportivo per il nostro territorio, insieme al presidente Cirio abbiamo avviato una interlocuzione con il comitato olimpico francese oltre che con la Francia, mettendo a disposizione i nostri impianti. La scelta del CIO ha premiato Torino per entrare a far parte del dossier: nel 2030 l’Oval, come già fece nel 2006, accoglierà atlete ed atleti da tutto il mondo per la spettacolare specialità olimpica pattinaggio di velocità. Torino continua nel suo percorso che la sta portando al centro delle rotte dei grandi eventi sportivi internazionali. Il ritorno delle Olimpiadi invernali sul nostro territorio è un risultato straordinario che ci riempie davvero d’orgoglio”.